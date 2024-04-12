Оборот рыбохозяйственного комплекса достиг 1 трлн рублей

По итогам прошлого года Россия заняла первое место в мире по добыче лосося А. Орлов

За 2023 год оборот российского рыбохозяйственного комплекса увеличился на 15,5% к 2022-му и составил 1 трлн руб. В том числе оборот рыболовства и рыбоводства вырос на 19,6% до 660 млрд руб., рыбопереработки — на 8,23% до 340 млрд руб., сообщили «Агроинвестору» в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Такой финансовый результат стал следствием рекордного за 30 лет объема вылова — свыше 5,3 млн т, также сказались меры поддержки потребления рыбной продукции, пояснила управляющий директор Центра Дарья Лапынина.



Главными драйверами роста вылова стали лососевые (увеличение в 2,2 раза по сравнению с 2022 годом) — 609 тыс. т, хорошая динамика по крабу — плюс 14% до 29 тыс. т. В абсолютном значении основной вклад внес минтай — 1,9 млн т (почти 36% от общего вылова). «По итогам прошлого года Россия заняла первое место в мире по добыче лосося, — отметила Лапынина. — Результат отечественного рыбохозяйственного комплекса более чем в 2,5 раза превышает показатель США, которые занимают второе место в глобальном рейтинге».



В 2023 году Россия сохранила статус нетто-экспортером рыбы: в стоимостном выражении поставки на внешние рынки на $5,6 млрд более чем вдвое превысили импорт, объем которого составил $2,5 млрд, сравнили аналитики Россельхозбанка. География поставок продукции расширилась: в прошлом году российскую рыбу и морепродукты покупали 80 государств, тогда как в 2022-м было 60 импортеров, в 2021-м — 58. Первое место по поставкам занимает Китай. В общей структуре вывоза основной объем пришелся на замороженные минтай (36% в натуральном выражении), сельдь (12%) и сардины (11%). Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе заседания коллегии Росрыболовства ранее говорил, что экспорт рыбной продукции из России в 2023 году вырос на 200 тыс. т и составил 2,5 млн т. «Текущий уровень производства открывает нам возможности для наращивания экспорта», — обращал внимание он.



Уровень самообеспеченности рыбой в России, по оценке аналитиков Россельхозбанка, превышает 150%, что позволяет активно поставлять продукцию зарубеж. «Дальнейшая перспектива — переход с экспорта сырья на глубокую переработку. Для этого нужны инвестиции в инфраструктуру: обновление флота, перерабатывающие мощности, логистические терминалы, холодильные установки, а также мероприятия, направленные на развитие экспортного потенциала», — рассказала Лапынина.



Вместе с тем, аналитики банка обратили внимание, что среднее потребление рыбы в России пока ниже рекомендованной Минздравом нормы: 22 кг на человека в год против 28 кг. К основным стимулам внутреннего рынка рыбы Россельхозбанк относит доступность цен на продукцию, популяризацию потребления рыбы, сохранение господдержки отрасли, в том числе субсидирование железнодорожных перевозок с Дальнего Востока, увеличение производства аквакультуры. «В России предпринимаются меры по обеспечению доступности рыбной продукции, например, разрабатывается “дорожная карта” для увеличения внутреннего потребления», — напомнила Лапынина.



В начале апреля глава Росрыболовства Илья Шестаков на заседание коллегии ведомства говорил, что «дорожная карта» по увеличению потребления рыбы в том числе предполагает создание в этом году специальной автономной некоммерческой организации (АНО), в которой будут участвовать представители рыбацкого сообщества, заинтересованные в продвижении своей продукции на отечественные рынки. Патрушев в ходе коллегии Росрыболовства сообщил, что для повышения внутреннего потребления рыбы и более равномерного насыщения рынка министерство продолжит субсидировать железнодорожные перевозки минтая с Дальнего Востока, а также дополнительно включит в этот механизм горбушу и сардину иваси.



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