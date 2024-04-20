Инвесторы планируют вложить в производство кормов и компонентов 387 млрд рублей

Имея собственное производство, можно избежать многих негативных факторов, связанных с логистическими сложностями и зависимостью от мировых цен Т. Кулистикова

По данным аналитического агентства Feedlot, в 2023 году было заявлено 60 проектов по импортозамещению составляющих комбикормов, в том числе витаминов и аминокислот, общей стоимостью 387 млрд руб. Об этом на XVIII отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» рассказала гендиректор Feedlot Любовь Савкина. «В сложные времена, несмотря ни на что, идут инвестиции в сельское хозяйство», — подчеркнула она.



Самый крупный проект у компании «Донбиотех», которая к 2025 году рассчитывает выпускать лизин сульфат, лизин хлорид, пшеничный глютен и органические удобрения. «У них же в планах запуск к 2028 году мощностей по производству триптофана, треонина и валина — компонентов, которые пока вообще не производятся в России», — отметила эксперт. Есть крупные проекты на Юге страны — по производству ферментов, глубокой переработке зерна. «Содружество» в Калининградской области планирует строительство завода по переработке сои мощностью 2 тыс. т в сутки.



По данным Feedlot, в прошлом году было выпущено 42,2 млн т комбикормов для сельскохозяйственных животных — это на 53% больше, чем пятью годами ранее. «При этом, хотя лизин и метионин мы производим, наша страна все еще зависима от импорта по многим компонентам кормов», — обратила внимание Савкина. Так, при емкости рынка лизина в России порядка 200 тыс. т на долю собственного производства приходится примерно половина объема. Производство лизина за пять лет увеличилось более, чем на 152%. Однако в прошлом году относительно 2022-го оно снизилось из-за того, что крупный производитель — Завод премиксов №1, который находится в приграничном районе Белгородской области, пострадал от обстрелов со стороны Украины, хотя и сумел впоследствии восстановить производство. В стоимостном выражении ввоз витаминов и аминокислот в Россию в прошлом году составил $340 млн. Сумма могла быть и больше, но стоимость витаминов A и D в последний год снизилась, добавила Савкина.



Производство растительных кормов за последние пять лет увеличилось на 19%. Самые большие приросты показали витаминно-минеральные концентраты — их выпуск за 2023 год вырос на 330%. Прирост в сегменте кровяной муки за пять составил 129%. По словам Савкиной, мы также развиваемся в направлении выпуска мясокостной и рыбной муки. Последней наша страна производит 174 тыс. т, а используется на внутреннем рынке всего 30 тыс. т — остальной объем уходит на экспорт. При этом небольшой импорт рыбной муки для производства кормов у нас все же есть, поскольку отечественная продукция не совсем подходит аквакультурным предприятиям по питательным свойствам.



Производство комбикормов тоже растет, в прошлом году относительно 2022-го общий показатель увеличился на 2%. В процентном выражении самая существенная динамика по итогам 2023-го отмечается в нише кормов для ценных пород рыб — 35%, прирост производства данной категории за пять лет составил 178%. «При этом у нас заявлено очень много инвестпроектов по производству кормов для ценных пород рыб, даже есть мнение, что будет их перепроизводство, так как импорт все равно будет идти к нам из-за того, что собственная продукция не всегда будет необходимого качества, — сказала Савкина. — Время покажет, но в целом, если все заявленные проекты реализуются, то мы сможем полностью заместить импорт комбикорма для рыб». Замещать импорт кормов и их компонентов необходимо, уверена Савкина. «Имея собственное производство, можно избежать многих негативных факторов, связанных, в том числе, с логистическими сложностями и зависимостью от мировых цен», — пояснила она.



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