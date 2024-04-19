разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Группа «Черкизово» вернулась на первое место по производству комбикормов

По уточненным данным, «Мираторг» стал вторым в рейтинге крупнейших производителей

| Агроинвестор |

В прошлом году «Черкизово» выпустила 2,9 млн тонн комбикормов
В прошлом году «Черкизово» выпустила 2,9 млн тонн комбикормов

По уточненным данным, группа «» по итогам 2023 года заняла первое, а не второе место в рейтинге крупнейших производителей комбикормов, который составляет «». В прошлом году компания выпустила 2,9 млн т комбикормов, что на 21% больше показателя 2022-го.

«» не озвучивал показатель производства для рейтинга, в открытых источниках он также не упоминался, оценка производства была на уровне 3 млн т. Она учитывала планы компании по развитию комбикормового дивизиона, а также фактическое увеличение производства свинины и мяса птицы, а соответственно — и потребности в комбикормах. После публикации топ-25 в апрельском номере журнала «Агроинвестор», вышла отчетность « Финанс», где говорится, что в прошлом году совокупный объем производства шести комбикормовых заводов «» составил 2,8 млн т.

Таким образом, «» вернулась на первое место после того, как по итогам 2022-го уступила его «Мираторгу»: по уточненным данным, он тогда выпустил около 2,65 млн т комбикормов, тогда как «» - 2,4 млн т. Изначально, до выхода отчетности « Финанс» за 2022 год, «» ставил обе компании на первое место с объемом производства на уровне 2,4 млн т (по «Мираторгу» тогда также был оценочный показатель).

На рост производства у «» в прошлом году повлияло приобретение в конце 2022-го комбикормовых предприятий в Башкирии, Оренбургской и Челябинской областях и увеличение потребностей в корме для птицеводческих и свиноводческих площадок, которые расположены в этих регионах, пояснял представитель компании. В этом году предприятия группы планируют выпустить 3,2 млн т комбикормов. Ранее сообщалось, что «» планирует увеличить совокупный объем выпуска комбикорма на заводах в Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областях также до 3,2 млн т.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2024
Как закалялся АПК. Представители союзов и ассоциаций озвучили ключевые проблемы отрасли

«Агротехника и технологии»

Как закалялся АПК. Представители союзов и ассоциаций озвучили ключевые проблемы отрасли
«Агроинвестор» №04, апрель 2024

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2024
Сев без оптимизма. Погода для полевых работ складывается благоприятная, но плохая конъюнктура сдерживает планы растениеводов

«Агроинвестор»

Сев без оптимизма. Погода для полевых работ складывается благоприятная, но плохая конъюнктура сдерживает планы растениеводов
Лидеры росли наравне с рынком. Топ-25 крупнейших производителей выпустили 61% комбикормов в стране

«Агроинвестор»

Лидеры росли наравне с рынком. Топ-25 крупнейших производителей выпустили 61% комбикормов в стране