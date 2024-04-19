Группа «Черкизово» вернулась на первое место по производству комбикормов

В прошлом году «Черкизово» выпустила 2,9 млн тонн комбикормов Freepik.com

По уточненным данным, группа «Черкизово» по итогам 2023 года заняла первое, а не второе место в рейтинге крупнейших производителей комбикормов, который составляет «Агроинвестор». В прошлом году компания выпустила 2,9 млн т комбикормов, что на 21% больше показателя 2022-го.



«Мираторг» не озвучивал показатель производства для рейтинга, в открытых источниках он также не упоминался, оценка производства была на уровне 3 млн т. Она учитывала планы компании по развитию комбикормового дивизиона, а также фактическое увеличение производства свинины и мяса птицы, а соответственно — и потребности в комбикормах. После публикации топ-25 в апрельском номере журнала «Агроинвестор», вышла отчетность «Мираторг Финанс», где говорится, что в прошлом году совокупный объем производства шести комбикормовых заводов «Мираторга» составил 2,8 млн т.



Таким образом, «Черкизово» вернулась на первое место после того, как по итогам 2022-го уступила его «Мираторгу»: по уточненным данным, он тогда выпустил около 2,65 млн т комбикормов, тогда как «Черкизово» - 2,4 млн т. Изначально, до выхода отчетности «Мираторг Финанс» за 2022 год, «Агроинвестор» ставил обе компании на первое место с объемом производства на уровне 2,4 млн т (по «Мираторгу» тогда также был оценочный показатель).



На рост производства у «Черкизово» в прошлом году повлияло приобретение в конце 2022-го комбикормовых предприятий в Башкирии, Оренбургской и Челябинской областях и увеличение потребностей в корме для птицеводческих и свиноводческих площадок, которые расположены в этих регионах, пояснял представитель компании. В этом году предприятия группы планируют выпустить 3,2 млн т комбикормов. Ранее сообщалось, что «Мираторг» планирует увеличить совокупный объем выпуска комбикорма на заводах в Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областях также до 3,2 млн т.



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