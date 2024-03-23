«Сибагро» увеличит производство комбикормов почти до 1,5 млн тонн

По итогам прошлого года «Сибагро» произвела около 1,1 млн тонн комбикормов «Сибагро»

«Сибагро» в этом году планирует выпустить 1,46 млн т комбикормов и 7 тыс. т премиксов. По итогам прошлого года компания произвела около 1,1 млн т комбикормов — примерно на 25 тыс. т больше, чем в 2022-м, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор «Сибагро» Виталий Павлюк. Увеличение объемов производства станет возможным благодаря новому активу холдинга — комбикормовому заводу в городе Богданович Свердловской области.



Ранее на этой неделе стало известно, что «Сибагро» выкупила у свердловских властей 51% акций завода за 1,3 млрд руб., ранее группе принадлежало 49% предприятия. «Богдановичский комбикормовый завод» в прошлом году произвел 340 тыс. т комбикормов против 375,3 тыс. т по итогам 2022-го. Также предприятие выпустило 7 тыс. т премиксов и 7,4 тыс. т БВМК, говорится на его сайте. «Поставленные задачи были выполнены в полном объеме, — отмечается в сообщении. — В 2023 году мы начали строительство нового склада для тарной продукции. Заключили контракт на поставку и монтаж дополнительной фасовочной линии для комбикормов. Все эти вложения позволят нам в новом году обеспечить дополнительный объем выпускаемой комбикормовой продукции. В 2023 году заключено 30 новых контрактов на поставку кормов, премиксов и БВМК, подписано одно дистрибьюторское соглашение».



В 2022 году завод, по собственным оценкам, обеспечивал до 50% объема потребления комбикормов всей Свердловской области. Продукцию завода приобретали более 200 хозяйств Свердловской, Пермской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Омской, Томской, Новосибирской областей, а также республик Удмуртия, Башкортостан и Татарстан. Первый заместитель министра по управлению госимуществом региона Елена Николаева ранее говорила, что продажа акций завода позволит сократить дефицит и увеличить доходную часть бюджета Свердловской области, а привлечение частного инвестора будет способствовать развитию конкуренции в сфере производства комбикормов.



«Сибагро» в прошлом году также полностью реализовала производственный план по выпуску комбикормов. «Добиться этого результата удалось в том числе за счет реконструкции комбикормового завода в Старом Осколе Белгородской области, — прокомментировал Павлюк. — Сейчас собственных мощностей достаточно для того, чтобы обеспечить животноводческие площадки “Сибагро” качественным комбикормом. Расширение комбикормового дивизиона не требуется».



По итогам 2023 года производство комбикормов в России увеличилось на 1,7% и достигло 35 млн т. В том числе выпуск комбикормов для птицы вырос на 0,1% до 16,4 млн т, для свиней — на 3,2% до 15,3 млн т, для КРС — на 3% до 3 млн т. Динамика в отрасли в целом замедлилась: согласно Росстату, годом ранее объем выпуска комбикормов увеличился на 6,1%. По данным Минсельхоза, комбикорма в стране производят 445 заводов и цехов.



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