ГАП «Ресурс» займется свиноводством

Интеграция новых активов в технологический цикл позволит увеличить объемы производства и продолжить реализацию потенциала компании Д. Абрамов

В феврале ГАП «Ресурс» завершила сделку по приобретению активов ГК «Шувалово», включающих комбикормовый завод, три свиноводческих комплекса, мясоперерабатывающий цех и комплекс по выращиванию КРС молочного направления в Костромской области. Свиноводство для ГАП «Ресурс» является новым направлением, включение этого актива в структуру группы нужно для обеспечения сырьем комбинатов по глубокой переработке мяса для производства колбас и деликатесов, сообщила пресс-служба компании.



Интеграция новых активов в технологический цикл позволит увеличить объемы производства и продолжить реализацию потенциала компании. Расположение свиноводческих комплексов отдельно от птицеводческих объектов позволит ГАП «Ресурс» соблюдать стандарты халяль при производстве продукции из мяса цыплят-бройлеров.



По данным источника «Коммерсанта», «Шувалово» ежегодно может производить около 10 тыс. т свинины в живом весе, 2,5 тыс. т колбасных изделий и 10 тыс. т молока. Земельный банк компании составляет 3 тыс. га. В отчете «Шувалово» за 2022 год владельцами компании указаны Владимир и Нинель Комины. По данным Национального союза птицеводов, в 2023 году ГАП «Ресурс» заняла первое место по производству мяса бройлеров, выпустив 1,04 млн т в живом весе. Кроме того, компания производит баранину, колбасы, растительные масла, молочные продукты. В портфеле брендов — марки «Благояр», «Дым Дымыч», «Россиянка» и другие.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что ГАП «Ресурс» сможет найти каналы продаж для продукции с предприятия «Шувалово» благодаря хорошо развитым цепочкам поставок. «Это крупная и известная компания, ее предложения хорошо рассматриваются покупателями. Свиноводство по итогам года показало относительно неплохие значения по маржинальности. Рынок свинины, несмотря на все сложности, сохраняет привлекательность для инвесторов», — прокомментировал Корнеев «Агроинвестору».



Сложности может вызвать реализация продуктов переработки свинины, так как этот рынок сейчас перенасыщен, продолжает Корнеев. «Нормальные заработки тут только у крупных федеральных производителей, у которых есть эффект масштаба и широкая сеть дистрибуции. У многих небольших производителей с этим сложности, поэтому менеджменту придется внимательно анализировать, с каким ассортиментом выходить на рынок», — заключил Корнеев.



По оценке источника «Коммерсанта», возможная стоимость бизнеса «Шувалово» составляет 500 млн руб., исходя из EBITDA предприятий группы в 150-200 млн руб. за последние три года, чистого долга в размере 1-1,2 млрд руб. и балансовой стоимости основных средств в размере 1,6 млрд руб. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев сказал изданию, что «Шувалово» показывает хорошие показатели продуктивности. В отчетности за 2022 год говорится о выявлении очага африканской чумы свиней на одной из площадок предприятия. По словам Ковалева, современные комплексы позволяют восстановить производство на таких площадках после определенных процедур.



В конце января Минсельхоз сообщал, что в 2023 году сельхозорганизации произвели 5,6 млн т свинины в живом весе, что на 6,1% больше, чем в предыдущем году. Доля промышленного свиноводства в общем объеме производства составила 92%. За последние пять лет производство увеличилось на 26,4%, или на 1,3 млн т. Положительная динамика в отрасли способствует развитию экспортного потенциала. За последние пять лет экспорт увеличился более чем в три раза, достигнув 255,2 тыс. т. Самыми крупными покупателями российской свинины стали Белоруссия, Вьетнам, Сербия, Монголия и Гонконг.



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