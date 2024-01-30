Отраслевые объединения просят не вводить в АПК отчетность о выбросах парниковых газов

Доля сельского хозяйства в структуре выбросов парниковых газов небольшая Pixabay

Национальный союз свиноводов, Национальный союз птицеводов и Национальная мясная ассоциация попросили Минэкономразвития и Минсельхоз не включать АПК в число отраслей, которые должны отчитываться о выбросах парниковых газов, пишет «Интерфакс». Разработанный Минэкономразвития проект постановления правительства дополняет форму отчета о выбросах парниковых газов разделом о выбросах таких газов в сфере сельского хозяйства. Действующее сейчас постановление правительства не обязывают сельское хозяйство предоставлять такую отчетность.



Отраслевые объединения считают, что введение в отношении сельского хозяйства обязательной отчетности о выбросах парниковых является необоснованным, избыточным и дублирующим, а также «бесполезно с точки зрения углеродного регулирования». Сельхозживотных в стране содержат десятки тысяч сельхозорганизаций и индивидуальных предпринимателей, а также миллионы хозяйств населения, и если крупные компании смогут предоставлять отчетность (хотя ее формирование станет дополнительным бременем и будет негативно влиять на себестоимость продукции), то личные подсобные хозяйства в поле зрения не попадут. В результате собранные данные не смогут считаться репрезентативными и как-то использоваться, поясняют авторы обращения.



Кроме того, они отмечают низкий потенциал снижения выбросов парниковых газов в отрасли, к тому же доля сельского хозяйства в структуре выбросов парниковых газов всех секторов экономики и так небольшая: в 2021 году она составила 5,6%. Для сравнения, на долю промышленности приходится 12% выбросов, энергетики — 77,9%. Если же посчитать долю АПК с учетом землепользования и лесного хозяйства, то отрасль не формирует парниковые газы, а поглощает до 17% выбросов от всех секторов экономики.



Этот факт будет учтен при доработке проекта постановления, заверил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. По его словам, углеродная отчетность компаний дает возможность оценить, как Россия движется к углеродной нейтральности и декарбонизации действующих производств. «С учетом этой цели в рамках сбора отчетности о выбросах важно учесть как можно большее количество эмитентов, поскольку декарбонизация экономики без участия бизнеса разного уровня невозможна», — цитирует его «Интерфакс».



Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года была утверждена правительством в 2021-м. Согласно документу, к 2050 году чистая эмиссия парниковых газов должна снизиться на 60% от уровня 2019-го и на 80% относительно 1990 года.

РБК ранее сообщило, что Минэкономразвития изучает возможность взимания в России платы с бизнеса за выбросы парниковых газов. «Цена на углерод» может быть введена в 2028 году, следует из проекта плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Торосов уточнял изданию, что Минэкономразвития исходит из поэтапного сбалансированного подхода к введению платы за выбросы. «Перечень отраслей, а также стоимость одной тонны выбросов CO2-эквивалента будут определены при разработке концепции ценообразования», — говорил он. По оценке экспертов МВФ, потенциальные доходы российского бюджета от введения обязательной платы за выбросы парниковых газов могут составить до 4,3-4,4% ВВП в 2030 году. Наибольший вклад могут внести потенциальные углеродные сборы с промышленности.



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