ГК «Агро-Белогорье» начала производство тушенки

Первые партии продукции скоро появятся в фирменных магазинах холдинга и региональных торговых сетях в Белгородской области ГК «Агро-Белогорье»

На мясоперерабатывающем заводе «Агро-Белогорье» открыт цех по производству консервированной тушеной свинины проектной мощностью 16,2 тыс. банок в сутки, или более 4 млн банок в год, сообщили «Агроинвестору» в компании. Инвестиции в проект составили около 78 млн руб. Запуск линии позволил создать 40 новых рабочих мест.



В этом году компания планирует выпустить 2,5 млн банок (832 т) тушенки — средняя загрузка линии составит 43% от проектной мощности, она будет увеличиваться постепенно: с 14% в феврале до 82% в декабре. «Не исключаем, что годовой план производства уже в скором времени будет скорректирован в сторону увеличения. На проектную мощность мы готовы выйти уже с апреля этого года», — рассказала гендиректор «МПЗ Агро-Белогорье» Наталья Королькова.



Оборудование и комплектующие для нового цеха на 95% российского производства. Одна единица оборудования — автоклав — изготовлена в Турции. При выборе поставщиков оборудования упор был сделан на отечественных партнеров, поскольку в связи с геополитической ситуацией не хотелось переплачивать за сложную логистику и впоследствии иметь трудности с закупкой запчастей и комплектующих, пояснила Королькова. «Оборудование высокотехнологично и практически полностью автоматизировано. Основным преимуществом считаем независимость от иностранных партнеров без ущерба для качества», — добавила она.



Тушенка производится в соответствии с требованиями ГОСТ и отнесена к высшему сорту, что подтверждено заключением независимой лаборатории. Первые партии продукции скоро появятся в фирменных магазинах холдинга и региональных торговых сетях на территории Белгородской области, в дальнейшем — в федеральных торговых сетях. «Мы прорабатываем вопросы сотрудничества практически со всеми сетями по максимально возможной территории охвата, включая Урал и Сибирь. Помимо этого, занимаемся вопросом реализации через государственные закупки», — уточнил гендиректор «ТД Агро-Белогорье» Сергей Бондаренко.



ГК «Агро-Белогорье» по итогам 2023 года заняла девятое место в рейтинге крупнейших производителей свинины, составленном Национальным союзом свиноводов, с 268,9 тыс. т в живом весе (262,8 тыс. т в 2022 году). Председатель совета директоров агрохолдинга Владимир Зотов ранее рассказывал «Агроинвестору», что в перспективе компания планирует достичь объемов 275-280 тыс. т свинины на существующих комплексах. «Наше давнее, абсолютно взвешенное решение — не идти в расширение производственных мощностей свиноводческого бизнеса, но при этом продолжать скрупулезно выверять и улучшать технологии абсолютно на всех этапах», — говорил он. Мясоперерабатывающий завод компании, который в 2023 году отметил 15-летие, строился на 1 млн голов гуманного убоя в год, сейчас же его фактическая мощность достигла 1,75 млн голов.



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