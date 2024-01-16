В 2023 году экспорт свинины из России достиг рекорда

В этом году Россия планирует начать поставки свинины в Китай flickr.com

В 2023 году Россия увеличила экспорт свинины и свиных субпродуктов до рекордных 255 тыс. т, что на 66% больше, чем в предыдущем году. В денежном выражении объем поставок увеличился на 55%, говорится в сообщении федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Наибольший прирост закупок российской свинины был зафиксирован во Вьетнаме. В 2023 году в эту азиатскую страну было отправлено более 86 тыс. т продукции, что на 89% больше, чем в 2022-м, экспортная выручка увеличилась на 88%. Мороженое мясо свиней составило около 54% от общего объема поставок, субпродукты — 46%.



«Агроинвестор» направил запросы крупнейшим производителям свинины в России — компаниям «Мираторг», «Комос Групп», «Агроэко», «Черкизово» и другим. В пресс-службе «Черкизово» ответили, что в данный момент находятся в процессе подведения итогов по экспорту в 2023 году.



Еще одним ключевым покупателем отечественной свинины стала Беларусь. За период с января по ноябрь (доступные сейчас показатели по странам ЕАЭС) отгрузки свинины туда увеличились на 15%, достигнув 83 тыс. т в натуральном выражении, и на 4% в денежном. Свежая и охлажденная свинина составили основную долю (59%) поставок, мороженое мясо свиней — 25%, субпродукты — 16%. Также в топ-5 импортеров российской свинины входят Сербия (9,6 тыс. т, увеличение в 2,7 раза), Монголия (9,2 тыс. т, +38%) и Гонконг (6,9 тыс. т, +58%).



По оценке Национального союза свиноводов, к концу 2023 года совокупный экспорт продукции свиноводства приблизится к 270 тыс. т на сумму $550 млн, включая мясо свиней, субпродукты, шпик и живых свиней по убойному весу. Гендиректор союза Юрий Ковалев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что это станет рекордным показателем. Он также подчеркнул, что Россия активно развивает экспорт свинины с 2020 года, что свидетельствует об успешном изучении внешних рынков, преодолении технологических и логистических проблем и уверенном положении на мировых рынках.



Согласно предварительному прогнозу союза на 2024 год, объем экспорта свинины может составить от 250 тыс. т до 300 тыс. т. Ожидается, что в текущем году начнутся поставки в Китай: в декабре 2023 года был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине из России, а в конце декабря был выдан ветеринарный сертификат. Ковалев пояснил, что хотя формально поставки могут начаться уже 19 января для предприятий, которые будут аттестованы для экспорта в Китай первыми, фактическая дата отгрузок пока неизвестна.



Ранее Ковалев говорил «Агроинвестору», что открытие рынка Китая — важнейшее событие для свиноводческой отрасли. «Дальнейшее развитие отечественного свиноводства после насыщения внутреннего рынка связано именно с возможным ростом экспорта. На уже открытых для нас рынках мы достигли предела поставок, дальнейший рост там почти невозможен. По итогам 2023 года планируем выйти на 260-270 тыс. т. Это примерно 5% нашего производства», — оценивал эксперт. Он добавлял, что Россия также экспортирует достаточно большие объемы свинины во Вьетнам и Беларусь — на каждую из этих стран приходится 80-90 тыс. т в год.



В сообщении «Агроэкспорта» со ссылкой на Ковалева также говорится, что, учитывая необходимость аттестации производств, адаптации на китайском рынке, а также создания логистических и финансовых цепочек, прогнозируемый объем экспорта в Китай на 2024 год пока оценивается скромно и составляет от 25 тыс. т до 30 тыс. т. В долгосрочной перспективе, по мнению союза, российские экспортеры свинины смогут поставлять около 200 тыс. т свинины в год в Китай в течение нескольких лет, занимая 7-10% импортного рынка этой страны.



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