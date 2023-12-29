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Премия «Агроинвестор года-2023»
Премия «Агроинвестор года-2023»

Россельхознадзор утвердил ветеринарный сертификат на поставку российской свинины в Китай

Ведомство ожидает результатов оценки системы ветеринарного надзора при производстве этого мяса

| Агроинвестор |

Для дальнейшего развития свиноводства экспорт является единственной возможностью, поскольку внутренний рынок уже насыщен
Для дальнейшего развития свиноводства экспорт является единственной возможностью, поскольку внутренний рынок уже насыщен

совместно с Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР утвердил ветеринарный сертификат на поставку российской свинины в Китай, говорится в сообщении службы. Ведомство отметило, что это еще один важный шаг к открытию китайского рынка для российской свинины. Ранее был подписан протокол между Россельхознадзором и ГТУ о требованиях к свинине, экспортируемой из России.

Сейчас ожидает результатов оценки системы ветеринарного надзора при производстве свинины, проведенной представителями ГТУ Китая. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее говорил, что поставки российской свинины в Китай могут начаться в течение двух месяцев. В сентябре 2023 года сообщил, что ГТУ Китая разрешило поставки свинины из России после проведения оценки рисков и анализа системы государственного контроля за африканской чумой свиней в России.

В декабре представители ГТУ посетили Россию для изучения системы ветеринарного надзора, деятельности научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, а также ферм по выращиванию свиней и проверки российских производителей свинины. В середине декабря сообщил, что завершающим этапом открытия китайского рынка для поставок российской свинины станут согласование соответствующего ветеринарного сертификата и аттестация российских предприятий.

26 декабря сообщал, что поставки российской свинины в Китай могут начаться через месяц после подписания протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях. Протокол был подписан 19 декабря в ходе 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. За последние месяцы специалисты Россельхознадзора провели работу по согласованию требований, предложенных китайской стороной, относительно контроля за африканской чумой свиней, заполнению анкет для проведения оценки риска со стороны Китая, которые содержат информацию о работе государственной ветеринарной службы, прослеживаемости, эпизоотическом контроле по болезням свиней, лабораторном мониторинге и других аспектах.

Гендиректор () Юрий Ковалев тогда говорил «», что пока со стороны Китая нет подтверждения поставок с конкретных предприятий. Он также отмечал, что открытие рынка Китая является важным событием для свиноводческой отрасли, поскольку дальнейшее развитие отечественного свиноводства после насыщения внутреннего рынка связано именно с возможным ростом экспорта. Импортный рынок Китая составляет 2,5-3 млн т продукции свиноводства в год и будет продолжать оставаться таким еще долгие годы, оценивает Ковалев. Он также выражал уверенность в возможности экспортировать около 500 тыс. т свинины в течение двух-четырех лет при благоприятном развитии событий.

В начале декабря Ковалев прогнозировал, что Россия в текущем году сможет экспортировать около 250 тыс. т свинины. «В этом году мы ожидаем существенного увеличения экспорта по сравнению с прошлым годом, когда было снижение на 10-15%. Мы рассчитываем достичь уровня в 250 тыс. т. Это очень важный показатель, который составляет примерно $550 млн и превышает 5% от общего объема нашего производства», — отмечал он. За девять месяцев текущего года экспорт свинины из России вырос в 1,6 раза и составил 208 тыс. т. В прошлом году было экспортировано около 170 тыс. т. Ковалев отмечал, что для развития свиноводства экспорт является единственной возможностью, поскольку внутренний рынок уже насыщен.

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