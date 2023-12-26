Поставки российской свинины в Китай могут начаться в январе

Открытие рынка Китая — важнейшее событие для свиноводческой отрасли «Продо»

Поставки российской свинины в Китай могут начаться через месяц после подписания протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Протокол был подписан 19 декабря в ходе 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. За последние месяцы специалисты Россельхознадзора провели работу по согласованию требований, предложенных китайской стороной, относительно контроля за африканской чумой свиней, заполнению анкет для проведения оценки риска со стороны Китая, которые содержат информацию о работе государственной ветеринарной службы, прослеживаемости, эпизоотическом контроле по болезням свиней, лабораторном мониторинге и других аспектах.



В сентябре Россельхознадзор сообщил, что Главное таможенное управление КНР разрешило поставки свинины из России. Решение было принято после оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней в нашей стране. В декабре представители ГТУ КНР посетили Россию для ознакомления с системой ветеринарного надзора и деятельностью научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещения свинокомплексов и инспектирования российских производителей свинины. По информации ведомства, финальным этапом на пути к открытию рынка КНР для поставок российской свинины станут согласование соответствующего ветеринарного сертификата и аттестация российских предприятий.



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев говорит, что пока со стороны Китая нет подтверждения поставок с конкретных предприятий. «Они посещали четыре российских региона и предприятия. Скорее всего, именно они будут экспортировать свинину на начальном этапе. Говорить об объемах поставки пока преждевременно, конечная цель — выйти на 150-200 тыс. т в течение двух-трех лет. В 2024 году, конечно, таких объемов поставок не будет», — сказал он «Агроинвестору».



По словам Ковалева, открытие рынка Китая — важнейшее событие для свиноводческой отрасли. «Дальнейшее развитие отечественного свиноводства после насыщения внутреннего рынка связано именно с возможным ростом экспорта. На уже открытых для нас рынках мы достигли предела поставок, дальнейший рост там почти невозможен. По итогам 2023 года планируем выйти на 260-270 тыс. т. Это примерно 5% нашего производства», — рассказал Ковалев. Он отметил, что Россия экспортирует достаточно большие объемы свинины во Вьетнам и Беларусь — на каждую из этих стран приходится 80-90 тыс. т в год.



Импортный рынок Китая составляет 2,5-3 млн т продукции свиноводства в год и будет продолжать оставаться таким еще долгие годы, оценивает Ковалев. «Конечно, условия там гораздо жестче по сравнению с тем же Вьетнамом, но теоретически там больше возможностей. Поэтому, если все сложится удачно, у нас есть реальная возможность суммарно экспортировать около 500 тыс. т свинины в течение двух-четырех лет. Точно сказать невозможно, так как рынок свиноводства изменчив», — заключил Ковалев.



«Агроинвестор» ранее писал, что крупнейший переработчик мяса в Новосибирской области, Кудряшовский мясокомбинат «Сибагро», планирует увеличить производственные мощности на треть для поставок продукции в Китай. Работы по модернизации начнутся в начале 2024 года. Модернизация предполагает увеличение производственных мощностей и модернизацию линий обвалки и охлажденной продукции. Во время проведения работ эти линии будут остановлены, но другие цеха, включая колбасное производство, будут работать в штатном режиме. Сейчас мясокомбинат производит 8 тыс. т колбас и деликатесов, 4,3 тыс. т полуфабрикатов и 31 тыс. тонн продукции обвалки в год. Для начала поставок необходимо завершить обязательную аттестацию площадки у российских и китайских органов контроля.



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