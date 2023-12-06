Минсельхоз: открытие рынка Китая может способствовать увеличению производства свинины

Минсельхоз отмечает роста спроса на свинину «Сибагро»

Открытие рынка Китая может стать предпосылкой для увеличения производства свинины в России. Такое мнение озвучил заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин на XV Международной научно-практической конференции «Свиноводство-2023. От режима адаптации к дальнейшему устойчивому развитию».



Он отметил, что в числе факторов, которые положительно влияют на движение свиноводческой отрасли вперед — рост потребления. В этом году отмечается хороший спрос на свинину как со стороны переработки, так и потребительского сектора. По итогам девяти месяцев текущего года Минсельхоз отмечает увеличение производства свинины на 6% относительно уровня прошлого года. «И вся эта продукция находит своего потребителя — проблем с реализацией нет», — обратил внимание Разин.



«Кроме того, мы продолжаем работу по укреплению международных контактов, в том числе работаем над наращиванием поставок в Китай. И в этом году у нас есть первые победы», — рассказал Разин. В конце сентября Главное таможенное управление Китайской Народной Республики отменило 15-летние ограничения на экспорт свинины из России, сообщал Россельхознадзор. Ведомство проводило масштабную работу над обеспечением допуска свиноводческой продукции на рынок Китая с 2013 года. Это говорит о том, что у нашего свиноводства есть хорошие предпосылки для наращивания производства, считает Разин.



Он выразил надежду, что отрасль продолжит развиваться, и подчеркнул, что Минсельхоз со своей стороны будет поддерживать это развитие. Важнейшие вопросы, на которые отрасли все еще стоит обращать пристальное внимание, особенно с учетом появления новых экспортных возможностей, — биобезопасность и ветеринарное благополучие. «Эти вопросы, безусловно, остаются в повестке дня. Но в целом отрасль перестраивается, применяются современные технологии, свинокомплексы бесконечно работают над улучшением ветеринарного благополучия и биобезопасности», — обратил внимание Разин.



Замминистра добавил, что у бизнеса все еще есть новые инвестиционные проекты и планы в свиноводстве. «И мы рассчитываем, что и в ближайшие годы отрасль будет поступательно развиваться, ведь к этому есть как внутренние, как внешние предпосылки», — отметил он. Разин добавил, что Минсельхоз работает с Национальным союзом свиноводов в режиме прямого диалога, и такое сотрудничество в том числе является залогом стабильной работы и качественного развития свиноводства в настоящем и будущем.



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