Владимир Зотов, ГК «Агро-Белогорье»: «Чем больше мы занимаемся социальными проектами, тем лучше у нас дела в агробизнесе»

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«Агро-Белогорье» — один из крупнейших производителей свинины в России, занявший 5% этого рынка по итогам 2022 года. В отличие от большинства других холдингов, компания работает только в одном регионе — приграничной Белгородской области. И хотя предприятия группы компаний не раз страдали от обстрелов, она продолжает развиваться, причем после завершения инвестиционного периода в агробизнесе ставка делается на социальную сферу. Также в «Агро-Белогорье» не исключают дальнейшей диверсификации бизнеса. О том, как сложился для холдинга 2023 год, сколько средств вкладывается в проекты и что изменилось для бизнеса после начала СВО, «Агроинвестору» рассказал председатель совета директоров группы компаний «Агро-Белогорье» Владимир Зотов

Как сложился для компании 2023 год? С какими производственными и финансовыми показателями его закончили?



О финансовых показателях говорить пока рано, окончательно мы подведем результаты в феврале-марте 2024 года. Тем не менее уже сейчас финансовый дивизион уверенно прогнозирует, что показатели выше, чем годом ранее. При этом результаты 2022 года у нас были лучше, чем в 2021-м. Если остановиться на производственных показателях, то планы по объемам продукции мы в 2023 году перевыполнили, и с этой точки зрения год, несомненно, стал успешным. 20 наших свинокомплексов построены в 2007, 2011 и 2016 годах, их общая проектная мощность — 195 тыс. т свинины в живом весе. Сейчас мы вышли на 263 тыс. т — это на 68 тыс. т больше, чем по бизнес-плану, и на 6 тыс. т больше, чем в 2022 году. Это замечательный результат, который достигнут благодаря нашим специалистам. Он радует и меня, и всю нашу большую команду.



За счет чего, на ваш взгляд, его удалось достичь?



Получить такой результат на промышленном свинокомплексе, естественно, абсолютно невозможно без высококачественных кормов. Три наших комбикормовых завода имеют даже профицитные объемы: в 2023 году они произвели около 750 тыс. т комбикормов, полностью закрыв потребности холдинга. У нас хорошие показатели по конверсии корма, по выходу поросят на одну свиноматку, все показатели мы серьезно контролируем. Как и строжайшим образом контролируем биобезопасность на всех наших предприятиях.



Наш земельный банк составляет 108 тыс. га. И в этом году в наших зерновых компаниях рекордная за 16 лет работы урожайность зерновых — около 45 ц/га. Это прекрасный результат, особенно учитывая то, что часть наших полей расположены в так называемой серой приграничной зоне. После начала СВО около 5 тыс. га у нас попали в «красную зону» и полностью выпали из оборота.



Наш мясоперерабатывающий завод, который в 2023 году отметил 15-летие, строился на 1 млн голов гуманного убоя в год, сейчас же его фактическая мощность достигла 1,75 млн голов, это очень серьезный показатель. Уже более четырех лет наш торговый дом продает свинину как биржевой товар на собственной электронной торговой площадке: это отлично зарекомендовавший себя инструмент и для анализа состояния рынка, и для нивелирования рисков колебания спроса и цен.



Очень небольшой процент продукции мы реализуем в живом весе, это необходимо нам для того, чтобы понимать динамику спроса. Мы, конечно, работаем в рамках мониторинга, который осуществляет Национальный союз свиноводов, и продолжаем активную работу по стабилизации российского рынка свинины. Думаю, это неплохо удается: в отличие от других групп продовольственных товаров, рынок свинины демонстрирует стабильность и постоянное качество продукции.



Учитывая хорошие результаты всех дивизионов холдинга, мы приняли решение о серьезном финансовом улучшении мотивации сотрудников: с 1 января 2024 года повысили заработную плату на 30% в ключевых отраслях — на свинокомплексах, комбикормовых заводах, в мясопереработке и транспортном дивизионе. Остальным пока увеличиваем на 7,5%, на уровень инфляции. Средняя заработная плата на предприятиях группы компаний в 2024-м должна составить 70785 руб. И мы рассматриваем дальнейшее увеличение оплаты труда.



Если говорить о перспективах промышленного производства свинины, то мы планируем достичь объемов 275-280 тыс. т, выпуская продукцию на существующих комплексах. И наше давнее, абсолютно взвешенное решение — не идти в расширение производственных мощностей свиноводческого бизнеса, но при этом продолжать скрупулезно выверять и улучшать технологии абсолютно на всех этапах.



Кроме промышленного свиноводства, мы занимаемся производством молока в нашей «Грайворонской молочной компании», выращиванием и хранением яблок — это наш проект «Сады Белогорья», развиваем машиностроительный завод «ЗМС-Технолоджи». Эти направления бизнеса не входят в группу компаний «Агро-Белогорье», а составляют отдельный дивизион перспективного развития.



Владимир Зотов Родился 7 июля 1953 года в с. Дубовка Московской области.



1976 — окончил Белгородский технологический институт строительных материалов.



Ноябрь 1976 — октябрь 1977 — проходил службу в рядах Советской Армии.



1990 — Белгородский кооперативный институт (специальность — экономика торговли).



1976 — мастер треста «Центрометаллургмонтаж».



1977-1978 — мастер завода металлоконструкций (Белгородская область).



1978-1985 — работал заворготделом, секретарем Свердловского РК ВЛКСМ Белгорода, лектором и замзавотделом пропаганды и агитации белгородского РК КПСС.



1985-1998 — предправления, затем председатель совета директоров Белгородского райпотребсоюза.



1998 — первый замдиректора, 1998-2000 — директор «Областной продовольственной корпорации» Белгородской области.



2000-2001 — директор ОАО «Агро-Бел».



2001-2007 — зампредседателя правительства Белгородской области, совмещал эту должность с должностью начальника департаментов экономической безопасности (2001−2002), экономической безопасности и промышленности (2002−2003), экономического развития (2004−2007).



2007-2016 — гендиректор ГК «Агро-Белогорье», с 2016 года — председатель совета директоров компании.

Насколько бизнес компании зависит от импортных средств производства и стараетесь ли вы каким-то образом снизить эту зависимость?



Бизнес должен эффективно производить качественную продукцию — это самое главное. Именно поэтому при выборе семян, средств защиты растений, минеральных удобрений и прочего мы прежде всего оцениваем качество. Оно в обязательном порядке должно отвечать всем мерам безопасности. Если, к примеру, говорить о тех же семенах, то мы категорически против использования ГМО и очень жестко контролируем этот вопрос, имея совершенно непоколебимую позицию. И до начала СВО, и сейчас мы постоянно тестируем и импортные, и отечественные средства производства, используем то, что лучше себя зарекомендовало. Сегодня мясо у всех производителей практически одинаковое, каждый борется за снижение себестоимости производства.



Каким образом вы стараетесь ее снижать?



В основном свиноводческом бизнесе мы смотрим на каждую деталь для минимизации затрат без ущерба для технологии и качества продукции. У нас в рамках компании создан центр инновационного развития, который сейчас трансформировался в Центр НИОКР. Почему изменили название? Потому что будем дополнять его новыми подразделениями. В первые месяцы 2024 года Центр ждут глобальные изменения. Из ключевых — мы создаем конструкторское бюро. Нам в России сейчас жизненно необходимы собственные конструкторские разработки, и мы начинаем их создавать. Планируем заняться разработкой собственного программного обеспечения. На первоначальных этапах будем проектировать и внедрять оборудование и ПО в рамках ГК «Агро-Белогорье», в дальнейшем есть планы выходить с коммерческими предложениями на рынок. В реструктуризацию Центра НИОКР мы вкладываем на первоначальном этапе более 170 млн руб.



Центр возглавляет гендиректор нашего мясоперерабатывающего завода Наталья Королькова. И в 2023 году в рамках работы по оптимизации производства мы выстроили многоступенчатую систему отбора проектов от работников наших предприятий. Финансово поощряем наших сотрудников, которые предлагают свои идеи по улучшению производственных и бизнес-процессов. Наша практика показала: когда инициативы идут, что называется, снизу, от человека, который досконально знает все процессы, глубоко вникает в суть, инновации внедряются с большей отдачей и эффективностью.



Такой инициативой снизу стал наш уже реализованный проект по цифровому учету воды на комплексах по промышленному производству свинины. Также сейчас мы реализуем проект по внедрению системы автоматизированного учета кормов — так называемый умный бункер, который позволит снизить влияние человеческого фактора и серьезно оптимизировать затраты на производство кормов.



У нас огромное количество силосов на свинокомплексах, куда с комбикормовых заводов привозят корма. Под каждой лапой бункера мы ставим датчик, который определяет, какое количество корма находится в силосе и автоматически передает информацию на завод и в транспортную компанию, сколько и какого комбикорма нужно привезти. Что происходит на производствах, где нет такой системы: выходит сотрудник с палкой, бьет по бункеру, говорит: «Вроде здесь 2 т, ну пусть еще 1,5 т привезут». Привозят 1,5 т, тонну загружают, полтонны остается — не влезает. Куда девать? Ссыпают в другой бункер, где может быть комбикорм иной рецептуры.



В 2021 году мы внедрили в тестовом режиме систему автоматизированного учета комбикормов на Борисовском свинокомплексе, а в этом году масштабируем проект. До марта 2024 года еще на семи комплексах по промышленному производству свинины должна заработать подобная система. План максимум — создать единую интеллектуальную систему планирования производства, доставки и потребления комбикормов. Объем инвестиций в первый этап проекта оцениваем в 79 млн руб.







Расширять свиноводческий бизнес не планируется

Нет ли у вас планов дальнейшей диверсификации производства?



Когда у меня спрашивают, будем ли мы расширять свиноводческий бизнес, я говорю, что нет. В 2022 году в Белгородской области было произведено 1,7 млн т мяса, из них около половины — свинина, а нужно думать об экологической составляющей. Отходы жизнедеятельности животных нужно правильно утилизировать, технологично использовать в качестве органического удобрения. Но мы можем пойти, к примеру, в проект производства рыбы и черной икры, о котором когда-то думали, если наш Центр НИОКР подтвердит его эффективность. Возможно, пойдем в производство вина или кальвадоса — думаем. В переработку молока точно не пойдем, потому что у нас есть стратегический партнер, компания «Хохланд», которая покупает наше молоко и делает замечательные сыры.



А почему не хотите идти в другие регионы?



Я уже немолод, да и не хочу. (Смеется.) На самом деле ближайшие регионы пошли по пути Белгородчины — это и Воронеж, и Курск, и Липецк. Там работают серьезные компании, которые тоже занимаются производством мяса. Сегодня в России мы практически обеспечили продовольственную безопасность по нему и производим такое количество продукции, что нужно выходить на экспорт. Увеличивать производство свинины в Белгородской области или какой-то другой я не хочу. А с другими направлениями, возможно, будем расширять географию присутствия.



Как одно из потенциальных направлений развития вы упомянули виноделие, то есть можете пойти в регионы Юга?



Я посмотрел опыт виноделия в Крыму, в этом году 15 фермеров зашли в этот бизнес, это именно вино из винограда. У нас нет винограда и расти ему сложно, потому что в Белгородской области очень плодородные почвы, а виноград растет на скудных почвах и оттуда берет весь свой вкус. У нас фантастические яблоки, но из объема, который мы планируем производить, — 7 тыс. т — думаю, до 9% будет нестандартное яблоко. Его можно по-разному перерабатывать: можно отвозить в соседний Воронеж и делать джем. Когда яблок у нас было немного, мы отдавали их в свой зоопарк для животных. Но объемы производства растут, поэтому задумываемся: можно делать сок, из него сидр, из сидра — кальвадос. Центр НИОКР пока рассматривает этот проект.



Вы упомянули необходимость выходить на экспорт со свининой, как у вас с ним дела? Будете пробовать поставки в Китай?



Сейчас мы поставляем продукцию во Вьетнам, в Гонконг, пробовали экспортировать в Африку, поставляли в страны ЕАЭС. Считаем, что нам вполне достаточно экспортировать 5-6% объема производства. Прежде всего нужно кормить вкусным и качественным мясом свое население. А у нас же есть и дальние поставки, на север, там очень любят нашу продукцию глубокой заморозки.



Мы продаем на внешние рынки то, что эффективнее продавать. Увеличим ли поставки за счет Китая или еще какой-то страны — сложно сказать: все зависит от наполняемости рынка и от предлагаемой цены. Мы входим в число компаний, которые китайские специалисты уже протестировали в удаленном доступе и теперь планируют приехать для проведения аудита. Но абсолютно все зарубежные партнеры, и китайские не исключение, конечно же, пристально следят за ситуацией с распространением африканской чумы свиней. Белгородскую область по концентрации и объемам производства свинины никто не догонит, но этот факт делает нас регионом повышенного риска. Кроме того, покупатели внимательно смотрят на близость к активным боевым действиям. Но если нас сертифицируют, и это будет не в ущерб поставкам на отечественный рынок, то мы с удовольствием будем экспортировать в Китай.







А если говорить про внутренний рынок, нет ли планов по расширению ассортимента, увеличению глубины переработки?



Нет. Мы давно определились со стратегией: небольшой объем продаем в виде живка и в основном работаем с B2B, мы давно в этом сегменте себя зарекомендовали. У нас, конечно, есть и B2C-бренд охлажденной продукции — «Дальние Дали». Он довольно известен в ЦФО, представлен в основных торговых сетях, но составляет не более 1% нашего общего объема продаж. Мы, кстати, если не ошибаюсь, были первыми в России, кто стал продавать мясо в газомодифицированной среде, чтобы увеличить сроки годности и максимально сохранить при этом качество. Опыт был очень хорошим, многие другие компании затем в него пошли.



Когда мы только создавали компанию, профессиональные специалисты посоветовали мне не делать акцент на глубокую переработку — и время показало, что это было абсолютно верным решением, и стратегия пока не меняется.



Инвестиции — в диверсификацию и модернизацию

Сейчас у компании чуть более 100 тыс. га земли, есть ли намерение расширять земельный банк?



Конечно, сколько бы нам ни дали земли, мы с удовольствием бы ее обрабатывали. Но каждый квадратный метр пашни в Белгородской области используется, и все компании борются за эффективное использование этой земли и за эти квадратные метры. На мой взгляд, для промышленного производства свинины земля нужна во многом для утилизации отходов жизнедеятельности животных. И мы вносим их по всем правилам, частично замещая минеральные удобрения органикой. Наши растениеводы говорят, что это эффективно. Для производства зерна земля нам не нужна — я его могу купить на рынке. Мне нужны комбикормовые заводы, свинокомплексы, убой и торговый дом.



Вы говорите, что вам не нужна земля для производства зерна, то есть нет задачи обеспечить им себя полностью? Многие агрохолдинги к этому стремятся.



Мы сейчас дефицитны по зерну, покупаем его для производства кормов. Думаю, и другие крупные агрохолдинги вряд ли себя полностью обеспечивают. Но это и не проблема, на мой взгляд: зерна в России хватит на всех. Главное — выстроить четкую систему проверки его качества и биобезопасности.



С 2019 года совладельцем компании является группа «Русагро». Вам что-то дал приход такого акционера? «Русагро» ранее не исключала, что увеличит свою долю в «Агро-Белогорье» или даже купит полностью.



Да, действительно, наш бывший акционер Александр Соловьев в 2019 году продал свой пакет акций «Русагро». Но как он не принимал фактического участия в руководстве нашей компанией, так и «Русагро». «Русагро» остается нашим дольщиком с 22,5%, получает свои дивиденды, при этом с 2019 года никак не участвует в инвестировании проектов — ни производственных, ни социальных.



На рынке «Русагро» — ваш конкурент, не боитесь, что группа будет перенимать какие-то ваши инновационные разработки и сумеет внедрить их раньше?



Мы каждый год под руководством главы Национального союза свиноводов Юрия Ковалева встречаемся с другими участниками рынка, у нас есть разработки, которыми мы сами рады были бы поделиться или запатентовать и продавать — пожалуйста, пользуйтесь. И для «Русагро» это не новость, и для других игроков рынка тоже. У нас секретов и тайн нет, мы открыты.



Какой объем инвестиций в развитие бизнеса был сделан в 2023 году, во что вкладывали средства?



Большого инвестиционного портфеля у нас уже нет, потому что основной проект завершен. Мы идем только в диверсификацию, а также в частичную модернизацию производства и поддержку проектов нашего дивизиона перспективного развития. В 2023 году вложения — менее 1 млрд руб., на уровне 750 млн руб. Мы почти полностью рассчитались по кредитам и больше сосредоточены на социальных проектах: компания имеет финансовую возможность вкладывать средства в укрепление социальной сферы нашего приграничного региона, и мы с большим удовольствием это делаем.



Кроме того, сегодня нужно заниматься индустриализацией страны, поэтому развитие завода «ЗМС-Технолоджи» — одна из первостепенных задач. Я всегда мечтал построить завод по немецкой технологии — я когда-то служил в Германии и работал на заводе. Но до 2014 года немцы всегда отказывались со мной строить. А когда начались санкции, сами предложили — давай создадим завод. У нас на предприятии уникальное оборудование, которого нет даже у них. Изначально выпускали станки, кормушки, поилки для свинокомплексов, сейчас начали делать прицепную почвообрабатывающую технику.



Конечно, есть вложения, например в обновление парка сельхозтехники в растениеводческом дивизионе, во внедрение инновационных решений и разработок, но мы вкладываем собственные средства. При сегодняшней ключевой ставке ЦБ даже льготные кредиты обходятся дорого, поэтому многие стараются пользоваться своими деньгами. Инвестпортфель на 2024 год еще не сформирован, ждем итоговых показателей по 2023-му.



Нет ли у компании планов проведения IPO? Думаю, ваш бизнес мог бы быть интересен инвесторам.



Выходить на IPO и трансформироваться мы не планируем. Мы открытая компания, у нас есть определенные планы, не связанные с размещением акций на бирже. Тем более сейчас, когда мы считаем более важным двигаться в сторону социального развития нашего непростого региона.







В социальных проектах не ждем возврата вложений

Как правило, социальная работа сельхозпредприятий — это строительство жилья для сотрудников, ремонт детсадов и школ, реже — создание спортивных и досуговых объектов. «Агро-Белогорье» в этом плане сильно отличается — компания реализовала множество интересных и небанальных проектов (один зоопарк чего стоит). Зачем вам это?



Если оглянуться и вспомнить, с чего началась наша работа над социальными проектами, то можно сказать, что все получилось спонтанно. Еще в 2011 году я возвращался с выездного заседания правительства области из Волоконовки. И вместе с руководством региона мы проезжали недавно построенный мост через Северский Донец. Прекрасный новый мост, синяя гладь реки, высоченные сосны вокруг. Мы остановились в этом урочище у реки и пришли в ужас — кругом горы мусора, старые кострища, часть деревьев обгоревшие, много поваленных. Неухоженность абсолютно варварская. И я загорелся идеей навести здесь порядок. Сначала просто вывозили оттуда мусор, казалось, что он никогда не закончится. Убрали все это и увидели, что вокруг нас одно из самых красивых мест в области. Начали дальше его облагораживать: поставили беседки на территории, не вырубив при этом ни одного здорового дерева, оборудовали прогулочные дорожки, веревочный городок, детскую площадку — и создали одну из самых любимых белгородцами зон отдыха в сосновом лесу, «Пикник-парк».



Параллельно, будучи депутатом, курирующим Яковлевский район области, я занялся строительством парка в городе Строителе. Создавали его опять на месте свалки, сделали огромные клумбы с розами — всех возможных сортов и цветов. Как-то в одном из европейских городов я увидел в парке семиметровую розу из металла и загорелся идеей не просто подобное повторить, но и превзойти. Потому сейчас в маленьком городе Строителе под Белгородом установлена самая высокая в Европе — восьмиметровая — роза.



Ну и дальше с нашими социальными проектами все было примерно так, как с этой розой: я и моя команда видели что-то классное, интересное и хотели это не просто повторить в Белгородской области, а еще и в чем-то превзойти.



Я уже даже сбился со счета, сколько социальных проектов мы запустили. Летом 2023-го, в очень сложное для региона время, открыли парк аттракционов «Калейдоскоп». Тяжело входили в проект, потому что уже были санкции, а у нас контракт с итальянцами со 100% предоплатой. Но все сделали: установили в рамках первой очереди 12 аттракционов. Недавно приобрели отечественное колесо обозрения высотой 50 м, законтрактовались на русские горки — дорого, 380 млн руб., но мы покупаем, проект делают специально под наш парк, в 2025 году — к 80-летию Победы в Великой Отечественной — их обязательно откроем.



Компания запускала парк аттракционов «Калейдоскоп» в августе 2023 года, инвестиции в реализацию первой очереди составили около 1,5 млрд руб. Общий объем вложений в проект оценивается в 2-2,5 млрд руб. У сотрудников компании были сомнения — стоит ли открывать парк, когда в Белгороде и по области регулярно фиксируются атаки ВСУ, проект встречал и критику: как можно думать о развлечениях в такое время. Однако Владимир Зотов принял решение открывать парк, несмотря ни на что: у людей должна сохраняться связь с нормальной спокойной жизнью, должна быть возможность переключиться. В результате парк стал популярным местом в городе, за три месяца работы его посетили более 87 тыс. человек.

В этом году продолжите так же активно заниматься социальными проектами или считаете, что уже и так достаточно сделали для области?



У меня пока ощущение, что так много социальных проектов, как сейчас, у нас еще не было за все 16 лет, что существует компания. Выделю только основные. С ноября 2023 года совместно со Сбером мы строим «Школу 21» для обучения двухсот IT-специалистов. Вложили уже более 500 млн руб. и в марте 2024 года подарим ее региону. Планируем, что школа станет базой для создания в регионе IT-кластера и впоследствии будет интегрирована с технологическим университетом. Очень надеюсь, что этот проект воспитает высококлассных IT-специалистов для агропромышленных предприятий, нам их тоже очень не хватает.



Наша жемчужина — велнес-курорт «Ривьера», единственный пятизвездочный отель в области, прошедший международную сертификацию. Этот проект ведет один из лучших в России отельеров Дмитрий Макаров. Он уже больше пяти лет живет здесь, в Белгороде, и скрупулезно занимается нашими гастрономическими проектами и развитием комплекса «Ривьера». До конца этого года мы должны открыть на территории курорта банный комплекс — настоящие термы «Каракалла», дополним курорт виллами.



Очень популярен наш конгресс-центр, который работает и как концертная площадка. Люди с удовольствием приезжают сюда выступать, устраивают творческие встречи. Мы проводим здесь и бесплатные образовательные мероприятия — с известными лекторами, учеными, летом прошлого года делали открытые кинопоказы совместно с Госфильмофондом. Недавно открыли малую сцену драмтеатра и уже показали несколько спектаклей, купили орган. В каком еще курортном комплексе вы встречали орган? А у нас в Белгороде живет один из самых виртуозных органистов России и мира — Тимур Халиуллин, у него уже есть ученики, и мы с нетерпением ждем выступлений Тимура и его команды (смеется) на нашей концертной площадке.



Весной начнем строить отель при аквапарке — три или четыре звезды, начинаем возведение храма святого великомученика Димитрия Солунского под Белгородом в селе Нижний Ольшанец, реконструируем там Дом культуры, хотим восстановить источник, из которого по легенде пила Екатерина II. Планов по дальнейшему развитию социальной сферы региона множество — и не на один год. И особо подчеркну, что нам все эти годы удается находить талантливых людей, которые вливаются в нашу команду и могут реализовать все эти идеи.







Как оцениваете общий объем инвестиций в такого рода проекты и окупаются ли они?



В социальные проекты мы вложили уже около 10 млрд руб. Об окупаемости не говорим: мы не закладываем возврат инвестиций, мы делаем это для людей. И наша команда в этих проектах нарабатывает опыт, повышает свой профессионализм, получает новые компетенции. Это, можно сказать, наш способ взращивать будущих руководителей. Если уж говорить об эффективности, то самый успешный с этой точки зрения наш социальный проект — парк динозавров. Там 88 огромных фигур доисторических ящеров, и люди с удовольствием его посещают, а работают всего два человека.



Если бы мы оценивали нашу социальную деятельность с точки зрения эффективности и бизнеса, то в области никогда бы не было ни аквапарка (мы его два года строили, очень технически трудный проект), ни современного парка аттракционов, ни такого зоопарка, который есть у нас. Зоопарк, кстати, оказался одним из самых сложных для нас проектов. Нам дали ужасное место под него, перед началом строительства вывезли с территории 600 КамАЗов мусора. Но мы сразу поставили для себя цель — построить для всех животных настоящий уютный дом, чтобы в парке было хорошо не только людям. Потому каждый вольер мы создавали не просто максимально просторным, но и обязательно предусматривали в нем место, где животное могло бы спрятаться от глаз посетителей, если у него появляется такая потребность. Кстати, в конце ноября прошлого года — в День матери — наша львица Лулу родила трех львят, для нас это очень значимое событие. Знак того, что животным у нас действительно хорошо и что мы не зря вложили в этот проект, как и во все остальные, столько души. Каждый наш социальный проект открыт для сотрудников «Агро-Белогорья»: мы регулярно раздаем бесплатные билеты для всех работников и их семей и в зоопарк, и в аквапарк, и на другие объекты, которые построены в регионе благодаря их труду.



По вашим ощущениям, насколько социальная работа компании способствует тому, что люди остаются работать в регионе, в том числе в вашей компании?



С квалифицированными кадрами сложно, как и во многих регионах. Хотя в Белгородской области сейчас очень активно создаются комфортные условия для жизни и работы. Наш губернатор Вячеслав Гладков придает этому огромное значение. Я на самом деле просто поражаюсь, насколько досконально он вникает в обращения граждан, прислушивается к ним, с какой энергией включается в проекты и в социальную жизнь региона. Так что с гордостью говорю: условия в Белгородской области гораздо лучше, чем в ряде других регионов.



Наша компания курирует два техникума — Дмитриевский и Борисовский, студенты оттуда у нас регулярно стажируются. Мы не говорим, что они обязаны оставаться, но стремимся привлекать молодежь, платим от себя дополнительную стипендию. На комбикормовом производстве у нас не хватает около 2-3% специалистов, на свинокомплексах — 9-10%. В этом году мы направим дополнительно 1,2 млрд руб. на повышение заработной платы. Также рассматриваем предоставление сотрудникам льготной ипотеки, потому что у многих после окончания обучения нет жилья и средств на первый взнос.







Производство — это другой мир

Насколько усугубились кадровые сложности после начала СВО, особенно учитывая то, что Белгородская область — приграничный регион?



Среди сотрудников холдинга есть мобилизованные, к сожалению, есть и погибшие, и без вести пропавшие. Мы следим за судьбой каждого, контактируем с семьями. Оказываем материальную поддержку, помогая приобрести необходимое обмундирование, сохраняем за каждым сотрудником, призванным по мобилизации или добровольно заключившим контракт с Минобороны, среднюю заработную плату и, конечно, рабочее место, выплачиваем дополнительные премии, если наши сотрудники награждены медалями. Таких у нас уже 11 человек.



У нас очень сильный профсоюз, который объединяет работников, за смешные деньги — буквально 2-3 тыс. руб. — отправляет их чуть ли не в кругосветные путешествия. Мы стараемся людей любить и беречь: следим за здоровьем — проводим медицинские осмотры в клиниках компании, даем скидки на лечение, бесплатно кормим, одеваем, платим премии, даем пайки, подарки к праздникам, раздаем билеты в наши парки развлечений и т. д.



У нас очень сложный молочный проект в Грайвороне, летом 2023-го в этот населенный пункт заходила украинская ДРГ, оттуда эвакуировали людей. И если свинка проживет какое-то время без людей, потому что есть автоматическая подача воды и кормов, то коров нужно вовремя подоить. Всех сотрудников эвакуировали, но директор комплекса вместе с доярками какими-то тропами прорвались обратно и отказались оставить коров. И сейчас молочный комплекс продолжает работать, я, честно, не знаю, как им это удается, но там растут производственные показатели. Никто не заставлял и даже не просил их остаться. Когда начинаются обстрелы — спускаются в бомбоубежище, иногда могут по полдня там находиться. Это героические люди, я им просто низко кланяюсь, и к ним, конечно, особый подход. Работающим в приграничной зоне сотрудникам мы выплачиваем дополнительную надбавку — плюс 20% к основной заработной плате. В бюджете 2023 года на эти цели выделено 119 млн руб., в 2024-м — 151,5 млн руб.



В целом насколько сильно пришлось что-то корректировать в производственных процессах после начала СВО? Например, была информация, что после обстрела Борисовского свинокомплекса в компании проводили психологические тренинги для сотрудников.



Вообще психологи больше нужны нашим офисным сотрудникам, а не тем, кто работает на земле. У нас люди настолько психологически устойчивы, что сами могут быть психологами для нас. Наши мужики в растениеводческом дивизионе и в «красную зону» готовы идти, если им нужно для работы, конечно, в касках, бронежилетах… Производство — это другой мир. Случился прилет в водонапорную башню на свинокомплексе, звоню директору: что там у тебя случилось? Да все нормально, шалят, обстреляли, наши ответили, сейчас все поправим. У нас 20 свинокомплексами управляют девять человек — это умнейшие профессиональнейшие ребята.



Насколько сложно было создать такой костяк компании из управленцев?



Сложно сказать… Сейчас есть ощущение, что во всех дивизионах у нас все на своих местах. Наталья Королькова, генеральный директор нашего мясоперерабатывающего завода и Центра НИОКР, работает больше 15 лет, управляет коллективом из 2,5 тыс. человек, в том числе у нее в подчинении 400 осужденных: мы построили два центра ресоциализации для УФСИН, там расконвоированные люди, которые работают у нас на мясоперерабатывающем заводе. Все ласково называют Королькову «наша мама». Растениеводческим бизнесом управляет Николай Разуваев — ученик нашего гендиректора, Ларисы Ковалевой. Щепетильный, доскональный иногда до безумия. Сама Лариса Ковалева — уникальная женщина, я работаю с ней с 1998 года, это один из лучших финансово-экономических специалистов области, она занимается всеми операционными вопросами. Сейчас я немного времени уделяю текущим вопросам и полностью в этом доверяю своему давнему партнеру по бизнесу — Ларисе Владимировне Ковалевой. Сам стараюсь больше заниматься стратегическим развитием и выбором направлений для диверсификации.



Вы были гендиректором «Агро-Белогорья» в течение девяти лет с момента основания компании, но решили уступить этот пост Ларисе Ковалевой…



Конечно, все ключевые показатели и основные вопросы мы обсуждаем вместе с Ларисой Владимировной. Она все четко координирует по операционке, скрупулезно выверяет, просчитывает вместе с нашим финансовым дивизионом. Но в вопросах стратегического развития все-таки ключевое слово за мной. При этом парадокс — занятие социальными проектами выводит на новые вершины основной бизнес: чем больше мы ими занимаемся, тем у нас лучше дела в агробизнесе.



Что вы считаете самым большим достижением компании с момента ее основания, чем больше всего гордитесь?



Конечно, я всегда говорю, что команда — это самое главное. И важнее не то, чтобы мне человек понравился, а чтобы я ему понравился. Люди, которые приходят в проект, по-моему, работают с удовольствием. И это здорово. Любая компания оценивается не по тому, сколько у нее голов скота на площадке, не по тому, сколько она производит бутылок масла. Мне всегда хотелось что-то сделать, чтобы людям было комфортно и удобно. Нам удалось реализовать более десятка тематических парков, и, кто бы что ни говорил, они создают определенную визитную карточку области. Не каждый регион может похвастать тем, что есть у нас. И очень здорово, что власть это развивает и подхватывает — создаются прогулочные зоны, велодорожки, есть планы развития речного транспорта. И мы гордимся тем, что смогли в этом общем объеме создать комфорт для жителей и гостей региона.



Какой вам хотелось бы видеть компанию лет через десять?



Чтобы так же эффективно работали люди, так же были удовлетворены своей работой и мотивацией, которую получают, чтобы нам удалось диверсифицироваться и создать новые успешные направления. Чтобы люди получали кайф от работы. Сейчас, я считаю, что это в определенной степени нам удается.

