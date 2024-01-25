Китай разрешил начать поставки свинины и субпродуктов из России

Экспорт российской свинины в КНР может составить 150-200 тысяч тонн в год Ю. Эйвазова

Китай разрешил начать импорт свинины и субпродуктов из России, сообщило Главное таможенное управление КНР, передает ТАСС. Согласно информации ведомства, начиная с 24 января, «разрешается ввоз свинины и употребляемых в пищу свиных субпродуктов из России, отвечающих соответствующим требованиям». На прошлой неделе торговый представитель нашей страны в КНР говорил, что поставки российской свинины в Китай могут начаться во второй половине 2024 года.



Китайские власти в сентябре 2023 года отменили временные ограничения, связанные с африканской чумой свиней, которые действовали в отношении России с 2008 года. По оценкам Национального союза свиноводов (НСС), экспорт российской свинины в КНР может составить 150-200 тыс. т в год. За счет рынка Китая общий экспорт данной продукции из России способен достичь 400-500 тыс. т в год. По итогам 2023 года союз прогнозировал его объем в 250 тыс. т.



«Русагро» может стать одним из ключевых бенефициаров открытия китайского рынка. Сейчас компания занимает третье место в России по производству свинины. Еще одним поставщиком станет «Мираторг». В пресс-службе компании 19 января говорили «Агроинвестору», что компания приступила к подготовке отправки первой партии свинины со совей производственной площадки, расположенной в Белгородской области. На тот момент уже были подписаны первые контракты с китайскими клиентами и определены артикулы продукции с учетом национальных особенностей китайской кухни.



«Есть позиции, которые пользуются высоким спросом в Китае, и при этом не востребованы в России. Для производителя реализация этих товарных направлений там, где они востребованы, существенно снижает себестоимость основной мясной продукции, способствует развитию собственного производства», — поясняли в компании. В 2023 году «Мираторг» увеличил производство свинины на 21%, что позволяет не только обеспечивать внутреннюю потребность рынка, но и наращивать экспортный потенциал, в планах 2024 года — прирасти еще на 17%. В «Мираторге» уточняли, что отправка свинины в КНР пройдет по железной дороге, время доставки от момента загрузки на распределительном центре в Белгородской области до пункта назначения составит 14 дней.



Ранее «Агроинвестор» писал о планах крупнейшего переработчика мяса в Новосибирской области, Кудряшовского мясокомбината «Сибагро», увеличить производственные мощности на треть для поставок продукции в Китай. Модернизация предполагает расширение производственных мощностей и модернизацию линий обвалки и охлажденной продукции. Для начала поставок необходимо завершить обязательную аттестацию площадки у российских и китайских органов контроля.



В конце декабря гендиректор НСС Юрий Ковалев говорил «Агроинвестору», что открытие рынка Китая является важным событием для свиноводческой отрасли. По его словам, дальнейшее развитие отечественного свиноводства связано с возможным ростом экспорта после насыщения внутреннего рынка. На уже доступных рынках предел поставок практически достигнут, и дальнейший рост там почти невозможен.



Ковалев отмечал, что Россия экспортирует значительные объемы свинины во Вьетнам и Беларусь — на каждую из этих стран приходится 80-90 тыс. т в год. Согласно оценкам союза, импортный рынок Китая составляет 2,5-3 млн т продукции свиноводства в год и будет оставаться на таком уровне еще долгие годы. Он также отмечал, что условия на китайском рынке гораздо жестче, чем во Вьетнаме, но теоретически там больше возможностей. В случае удачного развития событий, есть реальная возможность суммарно экспортировать около 500 тыс. т свинины в течение двух-четырех лет. Однако точно предсказать это невозможно, так как рынок свиноводства изменчив.



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