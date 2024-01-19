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Премия «Агроинвестор года-2023»
Премия «Агроинвестор года-2023»

Россельхознадзор начал процесс регистрации поставщиков свинины в Китай

Поставки будут разрешены, когда Китай подтвердит их в своей системе

| Агроинвестор |

В этом году поставки российской свинины в КНР могут быть сравнительно небольшими
В этом году поставки российской свинины в КНР могут быть сравнительно небольшими

ведет процесс включения трех российских предприятий, планирующих поставлять свинину в Китай, в систему регистрации зарубежных производителей импортируемых продуктов питания, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Эти предприятия уже прошли проверку со стороны китайских специалистов, в декабре их посетили специалисты из КНР. В скором времени направит в Китай отчет о выполнении рекомендаций, данных китайскими коллегами в ходе визита. 

Согласно законодательству КНР, все предприятия, занимающиеся производством и хранением пищевой продукции, включая мясо и субпродукты, молочную и рыбную продукцию, напитки и продукцию пчеловодства, должны быть зарегистрированы и включены в регистрационную систему CIFER. «Поставки продукции с этих предприятий будут разрешены после того, как Китай подтвердит их в своей системе регистрации», — пояснили в пресс-службе. Когда будет оформлена первая партия для поставок в Китай, ведомство дополнительно сообщит об этом. «Мы рассчитываем, что поставки российской свинины в Китай начнутся в ближайшие два месяца», — добавили там.

В 2024 году Россия планирует возобновить поставки свинины в Китай после почти 16-летнего перерыва, вызванного введением ограничений в 2008 году из-за распространения африканской чумы свиней. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в конце декабря говорил, что поставки могут начаться в ближайшие два месяца. В декабре 2023-го в Пекине был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине из России, а в конце месяца был утвержден ветеринарный сертификат. Согласно прогнозам (), российские компании-поставщики свинины в течение нескольких лет могут занять до 10% импортного рынка Китая, но в 2024 году прогнозируется небольшой объем поставок — до 30 тыс. т.

Гендиректор Юрий Ковалев ранее говорил «», что открытие рынка Китая является важным событием для свиноводческой отрасли, поскольку дальнейшее развитие отечественного свиноводства связано с возможным ростом экспорта после насыщения внутреннего рынка. Ковалев оценивал импортный рынок Китая в 2,5-3 млн т продукции свиноводства ежегодно и предполагал, что он будет оставаться на таком уровне еще долгие годы. Он также выражал уверенность в возможности экспортировать около 500 тыс. т свинины в течение двух-четырех лет при благоприятном развитии событий.

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