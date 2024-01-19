«Мираторг» готовится к отправке свинины в Китай

В 2023 году «Мираторг» увеличил производство свинины на 21% М. Стулов

«Мираторг» начал подготовку к отправке первой партии свинины в Китай со своей производственной площадки в Белгородской области, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании. Там уточнили, что отправка свинины в КНР пройдет по железной дороге, время доставки от момента загрузки на распределительном центре в Белгородской области до пункта назначения составит всего 14 дней.



«На сегодняшний день уже подписаны первые контракты с китайскими клиентами и определены артикулы продукции с учетом национальных особенностей китайской кухни, — рассказали в пресс-службе агрохолдинга. — Есть позиции, которые пользуются высоким спросом в Китае, и при этом не востребованы в России. Для производителя реализация этих товаров там, где они востребованы, существенно снижает себестоимость основной мясной продукции, способствует развитию собственного производства».



В 2023 году «Мираторг» увеличил производство свинины на 21%, что позволяет не только обеспечивать внутреннюю потребность рынка, но и наращивать экспортный потенциал, отмечает компания. В планах на 2024 год — прибавить еще 17%. По данным Национального союза свиноводов (НСС), в 2022 году «Мираторг» произвел 665 тыс. т свинины в живом весе, таким образом, объем выпуска по итогам 2023-го, оценочно, составил около 805 тыс. т, и в этом году может превысить 940 тыс. т.



РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора накануне сообщило, что ведомство ведет процесс включения трех российских предприятий, планирующих поставлять свинину в Китай, в систему регистрации зарубежных производителей импортируемых продуктов питания. Эти предприятия уже прошли проверку со стороны китайских специалистов, в декабре их посетили специалисты из КНР. По прогнозу НСС, российские компании-поставщики свинины в течение нескольких лет могут занять до 10% импортного рынка Китая, в 2024 году объем поставок может быть небольшим — до 30 тыс. т. По оценке Минсельхоза США, в этом году Китай может импортировать 2,25 млн т свинины в каркасном весе.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

