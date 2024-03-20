Группа «Черкизово» купила комбикормовый завод в Оренбургской области

«Черкизово» работает в Оренбургской области с октября 2022 года «Вента-Ойл»

Группа «Черкизово» сообщила, что закрыла сделку по покупке ООО «Вента-Ойл» в Оренбургской области. Компании принадлежит комбикормовый завод и элеватор. Это приобретение призвано повысить биобезопасность и обеспеченность комбикормами оренбургских свиноводческих площадок агрохолдинга. Владельцем 100% «Вента-Ойл» стал входящий в структуру «Черкизово» АПК «Михайловский».



Купленный комплекс включает цех по производству комбикормов, мощность которого после модернизации составит около 50 тыс. т продукции в год; элеватор мощностью единовременного хранения 54 тыс. т зерна; силосный корпус и склад готовой продукции. Также в составе комплекса есть две зерносушилки (80 т в час) и аттестованная лаборатория.



«Наша компания постоянно работает над укреплением своей вертикальной интеграции, и состоявшаяся сделка — очередной шаг в этом направлении, — отметила директор по коммуникациям «Черкизово» Анастасия Михайлова. — “Черкизово” продолжает инвестировать в Оренбургскую область, поскольку видит благоприятные перспективы для развития бизнеса. Новый актив — современное комбикормовое производство, которое даст хорошую синергию с другими нашими предприятиями в области».



В октябре 2022 года группа «Черкизово» купила в Оренбургской области селекционно-генетический центр (СГЦ) «Вишневский», ранее активов в этом регионе у агрохолдинга не было. СГЦ основан в 2006 году. Это единственный в Оренбургской области комплекс, который производит чистопородных племенных свиней пород Йоркшир, Дюрок и Ландрас, а также гибридных свиней. Также предприятие занимается промышленным свиноводством и выпуском мясной продукции на пяти площадках общей мощностью более 250 тыс. свиней в год. В ноябре 2022-го «Черкизово» планировала провести модернизацию СГЦ, вложив на первом этапе 500 млн руб.



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Вента-Ойл» зарегистрировано в Оренбурге в октябре 2003 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, среди дополнительных видов деятельности — производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах. Выручка компании в 2023 году составила 472 млн руб., убыток — 16 млн руб. Стоимость организации по методу чистых активов оценивается в 108 млн руб.



На сайте My favorite ZORI (торговая марка ТД «Зори», который принадлежит прежним владельцам «Вента-Ойл» Евгению Селиванову и Ивану Игнатьеву) говорится, что новый высокотехнологичный завод по производству комбикормов на территории элеваторно-мельничного комплекса «Вента-Ойл» производительностью 120 т в сутки введен в эксплуатацию в конце третьего квартала 2022 года. В линейке представлены комбикорма для птицы, свиней, коров, кроликов, рыб и универсальный.



Группа «Черкизово» является одним из крупнейших производителей комбикормов в России. По итогам 2023 года комбикормовые заводы компании выпустили 2,9 млн т продукции, что на 21% больше показателя 2022 года. На рост объемов повлияло приобретение в конце 2022 года комбикормовых предприятий в Башкирии, Оренбургской и Челябинской областях и увеличение потребностей в корме для птицеводческих и свиноводческих площадок, которые расположены в этих регионах, уточнили «Агроинвестору» в компании. В этом году предприятия группы «Черкизово» планируют выпустить 3,2 млн т комбикормов. Почти весь объем поставляется на принадлежащие группе птицеводческие и свиноводческие комплексы.



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