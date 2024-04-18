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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Животноводство обеспечено вакцинами от опасных болезней

Однако вопрос импортозамещения в секторе ветпрепаратов стоит очень остро

| «Агроинвестор» |

В себестоимости животноводческой продукции фармпрепараты занимают максимум 3%, однако при их отсутствии можно лишиться всего поголовья
В себестоимости животноводческой продукции фармпрепараты занимают максимум 3%, однако при их отсутствии можно лишиться всего поголовья

Вопрос импортозамещения в секторе ветпрепаратов стоит очень остро, в том числе после обязательного внедрения стандарта GMP, рассказал исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей () Семен Жаворонков на XVIII отраслевой бизнес-конференции «: PRO животноводство и комбикорма».

Без хороших ветпрепаратов инвестиции в животноводство практически невозможны, подчеркнул он. «Несмотря на то что в себестоимости животноводческой продукции фармпрепараты занимают в лучшем случае 3%, а чаще 1-2%, при их отсутствии или некорректном их использовании можно лишиться всего поголовья», — отметил он.

Основным объемом ветпрепаратов аграриев обеспечивают три глобальных производителя. «Когда ставится вопрос о замещении импорта, оказывается, что для замены высокотехнологичных препаратов — тех, с которыми работают наши сельхозпредприятия — требуется десятилетие», — сказал Жаворонков. Индия и Китай, которые начали этот путь несколько раньше, до сих пор импортируют порядка 30-35% препаратов.

В контексте импортозамещения в первую очередь речь идет об иммунологических препаратах. «Это довольно сложный продукт, его появление сопровождается множеством этапов, причем количество этих этапов в отечественной регуляторике все время увеличивается», — обратил внимание глава . Он напомнил, что с сентября прошлого года процедура получения GMP распространилась не только на регистрацию и перерегистрацию препаратов, но и на новую процедуру — ввод в гражданский оборот. В результате наша страна буквально за день лишилась порядка 600 ветпрепаратов, в числе которых были и ключевые сельскохозяйственные препараты. «Хорошо, что у нас остались действительно большие запасы, которых, вероятно, на этот год еще хватит», — оценил Жаворонков.

В числе категорий препаратов, которые сегодня особенно важны для рынка, он выделил три категории. Первая — это вакцины от особо опасных болезней. «Здесь прав — мы на 100% защищены от страшных, угрожающих болезней. Наши биофабрики производят все эти продукты сами», — сказал Жаворонков. Вторая категория — вакцины от экономически значимых заболеваний. Здесь, по его словам, ситуация намного хуже, причем по некоторым сегментам зависимость от импорта доходит до 90-95%. Третья категория — химико-фармацевтические препараты — они в большом количестве завозятся, хотя значительная их доля производится в России.

Что касается доступности ветпрепаратов, то в ЕАЭС зарегистрировано 423 зарубежные вакцины и 1376 препаратов, а также 452 вакцины и 375 препаратов из России и Беларуси. «Но если мы посмотрим на новые требования ввода в гражданский оборот, то обнаружим, что на рынке осталось всего 12 импортных вакцин, 27 зарубежных химпрепаратов, 127 отечественных вакцины, многие из которых — против особо опасных болезней и 991 отечественный химпрепарат», — привел данные Жаворонков. И если российские компании, по сути, автоматически получили GMP-сертификаты, то многим зарубежным компаниям это было сделать непросто.

«Мы имеем в среднем 60-70% отказов по GMP-сертификации, причем у дружественных стран статистика в плане отказов существенно хуже, чем у недружественных», — обратил внимание он. В частности, было отказано в получении сертификатов ряду китайских, индийских, бразильских компаний.

Жаворонков предупредил, что даже после получения сертификатов возобновление поставок препаратов займет год-полтора. «В лучшем случае что-то появится к осени, но реальные сроки поставок — это 2025 год», — считает он.

Сейчас в сосредоточены на восстановлении поставок в первую очередь вакцин для птицеводства, свиноводства и КРС. «По основным группам препаратов нам пока удается удерживать площадки, сохраняя за Россией нужные нам объемы в случае получения поставщиками GMP-сертификатов», — добавил Жаворонков.

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