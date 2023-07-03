Кандидат в вакцины. Российские ученые получили вакцинный штамм, эффективно защищающий свиней от АЧС

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Работы над созданием вакцины от африканской чумы свиней ведутся с 1960-х годов. Однако до сих пор препарат, который можно было бы безопасно использовать на промышленных предприятиях, не создан. Разработанный отечественными учеными кандидатный вакцинный штамм, по сути, является одним из претендентов на дальнейшую разработку вакцины, но не факт, что именно он подойдет для создания препарата. До появления образца, пригодного для использования на свинокомплексах, могут пройти еще долгие годы



В разработку вакцины от африканской чумы свиней (АЧС) во всем мире стали вкладывать больше сил и финансов начиная с конца 2019 года, напоминает гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Тогда заболевание получило распространение и в Европе, и в Юго-Восточной Азии. Так, первые официальные сообщения о вспышках АЧС в Китае, который является крупнейшим производителем свинины в мире, стали поступать в августе 2018-го, и в течение года после этого болезнь была нотифицирована еще в шести азиатских странах — Монголии, Вьетнаме, Камбодже, КНДР, Лаосе и Мьянме. За время самой страшной вспышки в 2018—2019 годах в КНР погибло около половины поголовья домашних свиней, убытки оценивались более чем в $100 млрд.