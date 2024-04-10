Экспорт продукции животноводства в прошлом году превысил 1 млн тонн

В этом году производство свинины может вырасти на 7% flickr.com

Экспорт продукции животноводства в прошлом году превысил 1 млн т, из них почти четверть — 240 тыс. т — пришлось на продукцию свиноводства. Об этом рассказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев на XVIII отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма».



Эксперт напомнил, что на рубеже 2018-2019 годов мы при интенсивном росте производства вышли на 100% самообеспеченность по свинине. Однако вложенные в бизнес до 2019 года включительно инвестиции, которые были простимулированы льготными кредитами, обусловили дальнейшее увеличение производства на уровне от 5% до до 8% в год. «Таким образом, хотя мы вышли на 100% обеспеченность несколько лет назад, производство свинины продолжает расти», — подчеркнул Ковалев. Поэтому главный вызов для отрасли сейчас — это риск перенасыщения рынка, а также возможное снижение оптовых цен, усугубляющийся из-за инфляции рост себестоимости производства и снижение маржи и рентабельности.



В 2023-м прирост в промышленном производстве свинины составил 6,5% относительно 2022-го, однако из-за высокого спроса цены не просели — они в среднем по году были на 6% выше, чем в 2022-м — на уровне 2021-го. Дело в том, что прошлый год кроме увеличения спроса преподнес свиноводческому сектору много сюрпризов, в частности увеличение доходов населения, а также существенный прорыв в экспорте. «После падения в 2022-м отгрузок на внешние рынка на 10-15% мы по итогам прошлого года нарастили этот показатель на 38%, продав на внешние рынки в общей сложности 240 тыс. т продукции свиноводства», — отметил Ковалев. В число экспортных позиций вошли живые свиньи, мясо, шпик, субпродукты. «А всего экспорт продукции животноводства из России, включая живой скот и субпродукты, по итогам прошлого года превысил 1 млн т, егл общая стоимость составила более $2 млрд», — привел данные глава НСС. Основной покупатель российской продукции свиноводства — Беларусь, также крупным импортером является Вьетнам.



Потребление мяса за последние восемь лет в России увеличилось на 13%, причем в основном за счет роста потребления свинины — внутри этих 13% доля данного вида мяса составляет 33%. Причина в том, пояснил Ковалев, что цены на нее растут медленнее, чем на другие виды мяса: на свинину за последние восемь лет они увеличились на 25%, тогда как общая продуктовая инфляция за этот период составила 72%.



По итогам этого года НСС ожидает прироста производства свинины на 6-7%. В следующие годы темпы увеличения производства замедлятся, хотя все равно показатель продолжит расти — до конца 2026-го промышленные предприятия добавят к текущим объемам еще 600 тыс. т свинины в убойном весе, прогнозирует Ковалев. Эти объемы распределятся на внутреннее потребление — ожидается его небольшой рост. Кроме того, продолжит сокращаться производство в секторе ЛПХ. Оставшиеся объемы пойдут на экспорт. С открытием в прошлом году Китая у наших предприятий появились новые возможности в части увеличения отгрузок. Первые партии туда уже уходят, поделился Ковалев. Он обратил внимание, что на этом рынке придется конкурировать с сильными предприятиями из Канады, США, Бразилии. Сейчас из России в основном в Китай идут субпродукты, которые являются традиционными для страны — ножки, хвосты, уши, пятачки, трахеи. Но в НСС рассчитывают, что в перспективе структура экспорта поменяется и как минимум 50% будет приходиться на различные отруба мяса, а 50% — на субпродукты.



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