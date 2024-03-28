Доля прибыльных хозяйств в растениеводстве и животноводстве снизилась

Увеличение затрат в сельхозпроизводстве может привести к банкротству хозяйств Pixabay

Доля прибыльных хозяйств в двух основных отраслях сельского хозяйства — растениеводстве и животноводстве — в январе текущего года сократилась до 79,2% с 80,6% годом ранее, а убыточных — увеличилась с 19,4% до 20,8%, следует из данных Росстата. Эти показатели также включают охоту и предоставление услуг в данных отраслях. В рыболовстве и рыбоводстве доля прибыльных хозяйств возросла с 58% до 62,4%, убыточных — снизилась с 42% до 37,6%.



В целом по сельскому, лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству доля прибыльных хозяйств составила 77,3% против 78% годом ранее, а убыточных — 22,7% против 22%. В производстве продуктов питания с прибылью закончили январь 75,9% предприятий (против 78% годом назад), а с убытками — 24,1% (22%). В производстве напитков доля прибыльных снизилась с 65,8% до 64,7%, убыточных — выросла с 34,2% до 35,3%.



Росстат также сообщил, что прибыль сельхозорганизаций в растениеводстве и животноводстве в январе составила 67 млрд руб., что на 41,8% больше, чем в январе прошлого года, а убыток увеличился на 39,4%, до 13,2 млрд руб. Сальдированный финансовый результат в этих отраслях возрос на 42,4%, до 53,8 млрд руб. Эти данные также охватывают охоту и предоставление услуг в соответствующих отраслях.



Прибыль от рыболовства и рыбоводства в январе увеличилась на 27,2% и достигла 15,8 млрд руб., убыток снизился на 6,9%, до 3,6 млрд руб. Сальдированный финансовый результат увеличился на 42,5%, до 12,2 млрд руб. Общая прибыль от сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства в январе составила 85 млрд руб., что на 41% больше, чем годом ранее. Убыток вырос на 21,3%, до 17,2 млрд руб. Сальдированный финансовый результат увеличился на 47,1% и достиг 67,8 млрд руб.



Аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов сказал «Агроинвестору», что причин снижения доли прибыльных хозяйств может быть несколько. В том числе это может быть связано с сокращением экспорта продовольствия. В январе Россия в денежном выражении сократила поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на 8,2% год к году. «На внутреннем рынке наблюдается замедление продовольственной инфляции. Значительно замедлили рост цены на сахар, на продукты животноводства и прочее продовольствие. Замедление роста цен, а в некоторых товарных группах их снижение, бьет по рентабельности производителей. Также давление на прибыльность могут оказывать возросшие расходы на закупку семян и иностранной техники», — считает аналитик.



11 марта президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский прогнозировал увеличение затрат в сельхозпроизводстве в предстоящем сезоне, что может привести к банкротству многих хозяйств, а в некоторых регионах — даже к массовым банкротствам. «При очень низких ценах на зерно и неэффективных продажах мы снова стоим перед угрозой банкротства. По крайней мере, во многих регионах, где экономическая ситуация крайне сложная, нам грозит такое массовое банкротство в следующем сезоне», — цитировал Злочевского «Интерфакс». Он отмечал, что это произойдет даже при некотором снижении цен на топливо и средства защиты растений.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

