Квота на беспошлинный импорт курицы себя не оправдывает

Цена тушки бройлера в опте на неделе с 1 по 8 апреля снизилась на 3%, до 161 рублей Ю. Эйвазова

Тарифная квота на беспошлинный ввоз в Россию в 2024 году 140 тыс. т мяса кур — это негативный сигнал для отрасли. Об этом в ходе конференции "Агроинвестор: PRO животноводства и комбикорма" сказал гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. "Мы опять наступаем на те же грабли. Сейчас эта мера никак себя не оправдывает", — подчеркнул он. Лахтюхов добавил, что с инициативой о введении квоты выступили мясопереработчики, которые предоставляли не совсем корректные данные в пользу этого решения.



Он напомнил, что несколько лет назад с инициативой о беспошлинной квоте на импорт столкнулись свиноводы. В результата из предусмотренных 100 тыс. т было ввезено только около 15 тыс. т. Похожая ситуация с курицей.



"Несмотря на то, что именно мясопереработчикам предоставили право на беспошлинный ввоз мяса, сегодня из 140 тыс. т выбрано только 7,6 тыс. т, — привел данные Лахтюхов. — Причем этот объем был выбран предприятиями, находящимися в Калининградской области, которые не завезли дополнительно ничего, просто в рамках своей хозяйственной деятельности воспользовались этой мерой".



Решение о введении беспошлинной квоты на импорт курицы было принято на фоне резкого роста цен на нее в декабре 2023 года для увеличения предложения на рынке и стабилизацию цен. По данным Национального союза птицеводов, которые приводят "Ведомости", цена тушки бройлера в опте на неделе с 1 по 8 апреля снизилась на 3%, до 161 руб. за 1 кг. Это первое недельное снижение цены тушки с начала года. Другие виды мяса птицы дешевеют уже месяц: цена куриного филе за это время снизилась с 298 руб. до 280 руб. за 1 кг, куриной голени — со 195 руб. до 182 руб. за 1 кг.



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