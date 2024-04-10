разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Квота на беспошлинный импорт курицы себя не оправдывает

Из 140 тысяч тонн по квоте выбрано только 7,6 тысячи тонн

| Агроинвестор |

Цена тушки бройлера в опте на неделе с 1 по 8 апреля снизилась на 3%, до 161 рублей
Цена тушки бройлера в опте на неделе с 1 по 8 апреля снизилась на 3%, до 161 рублей

Тарифная квота на беспошлинный ввоз в Россию в 2024 году 140 тыс. т мяса кур — это негативный сигнал для отрасли. Об этом в ходе конференции  ": PRO животноводства и комбикорма" сказал гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. "Мы опять наступаем на те же грабли. Сейчас эта мера никак себя не оправдывает", — подчеркнул он. Лахтюхов добавил, что с инициативой о введении квоты выступили мясопереработчики, которые предоставляли не совсем корректные данные в пользу этого решения.

Он напомнил, что несколько лет назад с инициативой о беспошлинной квоте на импорт столкнулись свиноводы. В результата из предусмотренных 100 тыс. т было ввезено только около 15 тыс. т. Похожая ситуация с курицей. 

"Несмотря на то, что именно мясопереработчикам предоставили право на беспошлинный ввоз мяса, сегодня из 140 тыс. т выбрано только 7,6 тыс. т, — привел данные Лахтюхов. — Причем этот объем был выбран предприятиями, находящимися в Калининградской области, которые не завезли дополнительно ничего, просто в рамках своей хозяйственной деятельности воспользовались этой мерой".

Решение о введении беспошлинной квоты на импорт курицы было принято на фоне резкого роста цен на нее в декабре 2023 года для увеличения предложения на рынке и стабилизацию цен. По данным Национального союза птицеводов, которые приводят "Ведомости", цена тушки бройлера в опте на неделе с 1 по 8 апреля снизилась на 3%, до 161 руб. за 1 кг. Это первое недельное снижение цены тушки с начала года. Другие виды мяса птицы дешевеют уже месяц: цена куриного филе за это время снизилась с 298 руб. до 280 руб. за 1 кг, куриной голени — со 195 руб. до 182 руб. за 1 кг.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2024
Как закалялся АПК. Представители союзов и ассоциаций озвучили ключевые проблемы отрасли

«Агротехника и технологии»

Как закалялся АПК. Представители союзов и ассоциаций озвучили ключевые проблемы отрасли
«Агроинвестор» №04, апрель 2024

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2024
Сев без оптимизма. Погода для полевых работ складывается благоприятная, но плохая конъюнктура сдерживает планы растениеводов

«Агроинвестор»

Сев без оптимизма. Погода для полевых работ складывается благоприятная, но плохая конъюнктура сдерживает планы растениеводов
Лидеры росли наравне с рынком. Топ-25 крупнейших производителей выпустили 61% комбикормов в стране

«Агроинвестор»

Лидеры росли наравне с рынком. Топ-25 крупнейших производителей выпустили 61% комбикормов в стране