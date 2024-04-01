Инвестор из Ставрополья построит птицефабрику в Забайкалье

Запуск предприятия позволит удовлетворить спрос региона на мясо птицы и открыть новые рынки сбыта Ю. Эйвазова

Правительство Забайкальского края выбрало организацию «Баксанский бройлер» из Ставропольского края в качестве основного резидента агропромышленного парка в Краснокаменске. Об этом зампред правительства региона Буянто Батомункуев сказал в интервью телеканалу ГТРК «Чита», его слова приводит пресс-служба регионального правительства. Компания станет основным резидентом парка, инвестируя 8,5 млрд руб. в производство мяса птицы.



Запуск предприятия позволит удовлетворить спрос региона на мясо птицы и открыть новые рынки сбыта, считает правительство региона. Создание агропарка в Краснокаменске — один из ключевых проектов развития региона. Запуск предприятия «Баксанским бройлером» поможет удовлетворить спрос на мясо птицы в Забайкалье на 87%, что особенно важно в условиях роста цен на птицеводческую продукцию. Сейчас регион обеспечивает себя продукцией птицеводства лишь на 3%. В перспективе рассматривается вариант экспортных поставок в Китай и другие регионы Дальнего Востока.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что при выходе в Забайкалье инвесторам нужно обратить особое внимание на вопрос логистики, так как это важная часть работы в этом регионе. «Пока сложно оценивать перспективы проекта, поскольку нет понимания, как будет организована работа предприятия, сколько продукции оно будут выпускать и другие параметры», — сказал эксперт «Агроинвестору». Он отметил, что Забайкалье традиционно является потребителем продукции из других регионов. Ключевым фактором успеха проектов в этом регионе он считает хорошо выстроенную логистику с учетом территориальной распространенности.



Также большое значение имеет себестоимость производства. «Создание производств в регионе, который не насыщен какими-либо бизнесами, более сложное. Например, в Белгородской области много животноводческих предприятий и птицефабрик, соответственно, там много и сервисных компаний, там есть поставщики компонентов кормов, ветеринарных препаратов, есть обученный персонал, — рассуждает Корнеев. — Это региональное развитие бизнеса, которое связано с его высокой плотностью. Соответственно, как только ты выходишь в регион с низкой плотностью, ты сталкиваешься с тем, что любые вопросы снабжения придется решать с нуля, и какой-то период времени ты будешь единичным покупателям очень многих товаров и услуг». Кроме того, если продукцию планируется экспортировать, то на площадке должны быть автоматически выстроены процессы с учетом требований зарубежных покупателей, добавляет он.



По данным Rusprofile, агрогруппа «Баксанский бройлер» была зарегистрировала в 2020 году в Ставропольском крае с уставным капиталом 41,6 млн руб. Генеральным директором компании является Мансур Мусафаров, среди учредителей кроме Мусафарова указаны Милана Мусафарова, Фархад Мусафаров, Мажид Мусафаров и Зульфия Пшибиева. В 2022 году выручка компании составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 56,5 млн руб.



Летом 2023 года РБК со ссылкой на слова руководителя сельхознаправления инвестиционного департамента Корпорации развития Дальнего Востока Абдуразака Разакова писал, что самообеспеченность мясом и мясопродуктами в макрорегионе составляет около 35%. По его словам, «львиная доля» продукции на дальневосточных полках — это товары западных и центральных регионов страны.



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