На птицефабрике «Островная» снят карантин по гриппу птиц

Птицефабрика является основным поставщиком яиц в Сахалинской области flickr.com

На птицефабрике «Островная», в Южно-Сахалинске и на отдельной территории соседнего Анивского городского округа указом губернатора Сахалинской области отменены ограничительные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц. Вспышка заболевания на предприятии произошла в феврале, писал «Агроинвестор». Эпизоотическим очагом была определена территория птицефабрики, угрожаемой зоной — участок радиусом 5 км от источника инфекции, зоной наблюдения — площадь в радиусе 10 км.



С 3 февраля на «Островной» наблюдался массовый падеж птицы, с 7 февраля она приостановила продажи из-за подозрения на грипп птиц. С 9 февраля на предприятии и прилегающей территории установили карантин, который с 16 февраля был снят в бройлерном цехе, поскольку он оказался не заражен. На площадке по производству товарного яйца проводилась ликвидация очага заболевания. С 4 марта в регионе возобновилась продажа мяса птицы, произведенного птицефабрикой.



Птицефабрика «Островная» принадлежит Минимущества Сахалинской области и является основным поставщиком яиц в регионе. В апреле 2023 года птицефабрика сообщала, что увеличила объем производства примерно до 300 тыс. яиц в сутки, также на сайте предприятия говорится, что оно обеспечивает 80% потребностей регионального рынка яиц.



В ноябре 2022 года на предприятии уже регистрировался грипп птиц — тогда на бройлерной площадке. Все поголовье птицы было уничтожено, однако уже в январе 2023-го областное правительство сообщило о начале восстановления поголовья на предприятии, в марте прошлого года птицефабрика возобновила поставки мяса бройлера в свою торговую сеть и другие магазины региона.



По данным Россельхознадзора на 12 марта, вспышка гриппа птиц на «Островной» - единственная зарегистрированная в этом году. В прошлом году в стране было зафиксировано 75 вспышек заболевания, в том числе шесть — на птицефабриках. На прошлой неделе на итоговой коллегии Россельхознадзора руководитель ведомства Сергей Данкверт сказал, что обсуждается вопрос о внедрении системы компартментов (зоосанитарных статусов предприятий) в птицеводстве по аналогии со свиноводством. Как ранее писала «Ветеринария и жизнь», Минсельхоз разработал проект ветеринарных правил для определения компартментов птицеводческих предприятий. Министерство отмечает, что система компартментов в птицеводстве даст производителям торговые преимущества, в том числе при экспорте продукции. Предприятия, которые относятся к самому высокому — четвертому — компартменту, могут реализовывать продукцию без ограничений в случае вспышек заболеваний в регионе.



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