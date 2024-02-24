«Агросила» вложит в развитие бизнеса более 5 млрд рублей

Компания завершила прошлый год с выручкой более 57 млрд рублей и чистой прибылью 1,8 млрд рублей

В этом году холдинг «Агросила» запланировал инвестиции в развитие бизнеса на уровне более 5 млрд руб. с НДС. В том числе на эти средства продолжится масштабная модернизация Пермской птицефабрики, будет и далее обновляться парк оборудования на предприятиях по мясопереработке, входящих в состав компании. Кроме того, в этом году компания планирует совершенствовать технологии растениеводства, расширять внедрение no-till, рассказала гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова в ходе онлайн-брифинга.



«Если говорить о реализации инвестиционной программы в 2023 году, то мы планировали вложить в развитие проектов 4,4 млрд руб. включая НДС. Все эти денежные средства были освоены», — поделилась Барсукова. На эти деньги «Агросила» начала строительство молочно-товарного комплекса «Сарман» в Сармановском районе Татарстана на 4 тыс. коров дойного стада и в этом году мы вводит первую очередь комплекса на 2 тыс. голов и начинает строительство второй. Кроме того, в прошлом году агрохолдинг продолжал реконструкцию Набережночелнинского элеватора, мощность единовременного хранения которого увеличилась до 145 тыс. т зерна. «Также мы продолжали строительство локальных очистных сооружений, расположенных на площадке “Челны бройлер” в Набережных Челнах, начали реализацию проекта строительства центрального склада по хранению средств защиты растений, в марте планируется ввод объекта в эксплуатацию», — перечислила Барсукова.



Компания завершила прошлый год с выручкой более 57 млрд руб. и чистой прибылью 1,8 млрд руб. По многим направлениям работы в холдинге увеличилась рентабельность продаж. В частности, в птицеводческом направлении, глубокой переработке мяса птицы, растениеводческом сегменте.



В плане производственных показателей 2023-й сложился не так удачно, как хотелось бы, признала руководитель. «На территории Татарстана был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильной засухой. Поэтому валовый сбор зерновых и зернобобовых, за исключением кукурузы, составил 259 тыс. т при урожайности 21,5 ц/га, подсолнечника — 24 тыс. т, сахарной свеклы — 755 тыс. т», — привела данные она.



«Под урожай этого года мы увеличили площади под пивоваренным ячменем более чем в два раза — они составят 1,9 тыс. га, тогда как в 2023-м было 910 га», — поделилась Барсукова. По ее словам, в прошлом году эта культура продемонстрировала высокий уровень доходности. Также компания увеличит посевы сои: в прошлом году агрокультура занимала 160 га, в этом составит 665 га. На 1,1 тыс. га компания расширит площади под сахарной свеклой — выручка по ней в агрохолдинге в прошлом году составила 109 тыс. руб./га без НДС.



По словам Барсуковой, «Агросила» на 100% готова к проведению ярового села — у холдинга есть собственный семенной завод, который обеспечивает его семенами зерновых на 100%. Кроме того, в полном объеме закуплены семена технических культур. «Сейчас активно приобретаем запчасти и ремонтируем технику», — добавила она.



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