Крупнейшие птицефабрики незначительно сократили производство мяса бройлера

Первое место в топ-25 сохранила ГАП «Ресурс» ГАП «Ресурс»

Крупнейшие птицефабрики по итогам прошлого года произвели свыше 5 млн т мяса бройлера (здесь и далее — в живом весе) — на 33 тыс. т меньше, чем в 2022-м, подсчитал «Агроинвестор» на основе рейтинга, представленного Национальным союзом птицеводов. По данным Росстата, в целом сельхозорганизации в январе-декабре 2023-го произвели 6,43 млн т мяса птицы — на 0,1% меньше, чем годом ранее.



Первое место в топ-25 сохранила ГАП «Ресурс», которая увеличила производство на 42 тыс. т до 1045 тыс. т. Вторую строчку, как и в рейтинге по итогам 2022-го, занимает группа «Черкизово», нарастившая производство на 140 тыс. т до 986 тыс. т — это самая большая динамика среди участников списка. Первую тройку, как и годом ранее, замыкает «Приосколье». Компания сократила производство бройлера на 4 тыс. т до 451 тыс. т. Предприятия «Агрокомплекса» им. Н.И. Ткачева в 2023 году выпустили 424 тыс. т бройлера против 372 тыс. т в 2022-м, компания сохранила четвертое место в рейтинге. На пятой позиции удержался «Белгранкорм», несмотря на снижение производства на 18 тыс. т до 283 тыс. т.



Птицефабрика «Северная», как и в прошлом топ-25, стала шестой, хотя объем производства у нее снизился на 9 тыс. т до 262 тыс. т. С восьмого на седьмое место поднялся «Мираторг», который нарастил производство бройлера на 21 тыс. т до 195 тыс. т. Птицефабрика «Чамзинская» («Хорошее дело»), бывшая в прошлом рейтинге девятой, поднялась на одну строчку с объемом 156 тыс. т — это на 1 тыс. т больше, чем в 2022 году. Группа «Продо», снизившая производство на 36 тыс. т до 150 тыс. т опустилась с седьмой на девятую позицию: в прошлом году группа продала «Пермскую» птицефабрику «Агросиле». Первую десятку рейтинга, как и в списке лидеров по итогам 2022 года, закрывает «Челны-Бройлер» («Агросила»), хотя птицефабрика и сократила производство на 10 тыс. т до 117 тыс. т.



На 11-м месте в рейтинге, как и год назад, — агрофирма «Октябрьская», которая увеличила производство на 7 тыс. т до 100 тыс. т. Компания «Ситно» и агрохолдинг «Сибирский Премьер», который в прошлом топ-25 были соответственно на 12-й и 13-й строчках, поменялись местами. Первая уменьшила производство на 5 тыс. т до 87 тыс. т, второй — увеличил на 4 тыс. т до 91 тыс. т. Позиции компаний с 14-го по 16-е места не изменились. На 14 строчке «Элинар-бройлер» с 81 тыс. т (минус 1 тыс. т), далее идут «Экоптица» с 76 тыс. т (плюс 10 тыс. т) и «Ак Барс Холдинг» с 65 тыс. т (по сравнению с 2022 годом показатель не изменился).



17-ю строчку в рейтинге занял «Ярославский бройлер», который произвел 62 тыс. т продукции — на 2 тыс. т больше, чем годом ранее, что позволило компании подняться на одну позицию. Бывший 17-м в прошлом топ-25 «Руском», напротив, опустился на одну строчку из-за сокращения производства на 3 тыс. т до 58 тыс. т. Птицефабрика «Краснодонская» («КоПитания») поднялась с 21-го на 19-е место с 55 тыс. т мяса бройлера (плюс 3 тыс. т). «Удмуртская птицефабрика» («Комос Групп») потеряла одну позицию и стала 20-й в списке с 53 тыс. т (минус 1 тыс. т).



С 23-го на 21-е место переместилась УК «Русское поле», которая увеличила производство на 3 тыс. т до 52 тыс. т. Также на две строчки вверх — на 22-ю — поднялась птицефабрика «Рефтинская», прибавившая в производстве 6 тыс. т до 52 тыс. т. «Воловский бройлер», который в прошлом рейтинге был 22-м, сейчас расположился на 23-й позиции с 45 тыс. т (минус 5 тыс. т). Агрохолдинг «Чува» поднялся на одну строчку и стал 24-м, несмотря на снижение производства на 2 тыс. т до 44 тыс. т. Список лидеров замыкает «Равис» с 43 тыс. т мяса бройлера. В прошлом рейтинге компания была на 20-м месте с 54 тыс. т.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

