«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева планирует ежемесячно открывать несколько фирменных магазинов в Москве

Агрохолдинг намерен закрепить позиции в столичном регионе «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, который в конце прошлого года вышел на розничный рынок Москвы, планирует ежемесячно открывать в столице два-три собственных магазина формата «у дома», сообщил директор розничной торговли агрохолдинга Алексей Хохлов «Интерфаксу». По его словам, дальнейшее развитие розничной сети в регионе будет зависеть от спроса. Кроме того, «Агрокомплекс» планирует продолжить развитие в регионах своего исторического присутствия — в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области. Хохлов не уточнил, сколько всего новых магазинов откроется в 2024 году.



В конце декабря прошлого года агрохолдинг открыл свой первый магазин в Москве в районе Филевского парка. Тогда отмечалось, что основной объем продукции для магазинов столичного региона будет поступать из собственного распределительного центра компании в Раменском районе Подмосковья. В этом году компания будет выделять средства на ребрендинг, оснащение своих магазинов оборудованием и обновление транспортного парка торговой колонны.



В целом в этом году «Агрокомплекс» планирует увеличить инвестиции в развитие различных направлений бизнеса на 70% по сравнению с 2023-м, когда было вложено 6,3 млрд руб., то есть примерно до 10,7 млрд руб. «В прошлом году основные инвестиции были связаны с обновлением парка сельхозтехники, реконструкцией объектов животноводства, модернизацией сахарных заводов и молокоперерабатывающего предприятия, — уточнил гендиректор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина, слова которого приводятся в сообщении компании. — В этом году, помимо инвестиций в сельское хозяйство и переработку, мы планируем значительные вложения в развитие фирменной сети и логистики, в том числе для закрепления позиций в столичном регионе».



В 2023 году агрохолдинг направил 3,8 млрд руб. на приобретение более 500 единиц сельскохозяйственной техники и автотранспорта. Также были профинансированы производственные мощности птицеводства, молочного животноводства и свиноводства на общую сумму 600 млн руб. Реконструкция сахарных заводов обошлась в 400 млн руб., 300 млн руб. пошло на модернизацию предприятия «Молоко-2».



В 2024 году компания продолжит обновление машинно-тракторного парка и планирует закупить порядка 600 единиц техники. Также будет продолжена поддержка площадок молочного и мясного животноводства. Кроме того, начнется проект строительства репродуктора второго порядка родительского стада кур бройлерного направления на птицефабрике «Кореновская» в Краснодарском крае. Производство 26 млн инкубационных яиц в год позволит полностью заместить импорт и обеспечить компанию инкубационным яйцом. Также планируется реконструкция «Павловского сахарного завода» для увеличения объемов суточной переработки сахарной свеклы до 7,4 т в день, что позволит увеличить производство сахара на 23 тыс. т в год. Модернизация перерабатывающего завода «Сыры Кубани» будет связана с увеличением производственного потенциала выпуска твердых и полутвердых сыров до 36 т в день.



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