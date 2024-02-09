К 2030 году доля производства мяса птицы отечественной селекции может достигнуть 25%

Селекционный центр «Смена» начал работу в мае 2023 года Селекционный центр «Смена»

К 2030 году доля производства мяса птицы на основе отечественной селекции составит не менее 25%. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе пленарной сессии тематического Дня сельского хозяйства на выставке-форуме «Россия», пишет ТАСС. Он напомнил, что в прошлом году завершилось строительство селекционного центра в Подмосковье, который масштабирует первый отечественный кросс мясных кур «Смена-9».



Министр также отметил, что благодаря поддержке государства в России создана собственная база племенных ресурсов по 13 видам сельскохозяйственных животных. Импорт генетического материала остается актуальным лишь в некоторых случаях, добавил министр. «Мы разрабатываем информационно-аналитическую систему племенных ресурсов и планируем запустить ее в промышленную эксплуатацию по ряду животных уже в этом году. К 2026 году все 13 видов будут представлены в этой системе», — рассказал Патрушев.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что планы Минсельхоза реализуемы при соблюдении ряда условий. «Показатель обеспеченности отрасли собственной генетикой вполне достижим при условии достаточности инвестиций в отрасль, создания новых собственных племенных продуктов, обеспечения должного уровня биобезопасности и обучения кадров, прежде всего зоотехников. Сейчас показатель обеспеченности российской генетикой — примерно 5%. Российский кросс кур тестируют производственные площадки», — сказал эксперт «Агроинвестору».



Задача, связанная с развитием собственного кросса кур, обусловлена прежде всего необходимостью снижения зависимости от зарубежных поставок, продолжает Корнеев. «Речь идет не о повышении эффективности, потому что все кроссы очень похожи. “Смена 9” по своим производственным показателям почти идентична зарубежным кроссам и ничем не уступает им по параметрам эффективности», — пояснил Корнеев. По его словам, развитие собственной генетики в том числе основывается на перспективах ее успешного экспорта. Эта задача неизбежно возникнет у российских производителей генетики для расширения клиентской базы, отметил Корнеев.



Селекционный центр «Смена», строительство которого началось в 2020 году, заработал в мае 2023 года. Основная задача центра — разведение кросса «Смена-9». Инвестиции в проект составили 5 млрд руб. Новый селекционно-генетический центр поможет снизить зависимость российского птицеводства от импортной племенной птицы. Президент Росптицесоюза Владимир Фисинин ранее говорил, что целью российских птицеводов является увеличение доли отечественного кросса в отрасли до 15% к 2025 году.



В феврале 2023 года пресс-служба Минобрнауки сообщала, что по своим показателям производительности новый кросс опережает зарубежные аналоги. Так, в сравнении с иностранным кроссом «Росс 308» живая масса цыплят-бройлеров в 35-дневном возрасте выше на 4,7%, среднесуточный прирост — на 2,1%, сохранность — на 2,2%, индекс продуктивности — на 6,8%.



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