«Московское» построит в Новосибирской области завод по переработке люцерны за 2,2 млрд рублей

Производство люцерны в последние годы существенно увеличилось Pixabay

Инвестиционный совет Новосибирской области одобрил проект строительства завода по сушке и гранулированию люцерны в Каргатском районе. Предполагаемые инвестиции в проект составляют более 2,2 млрд руб. Инициатором проекта выступило ООО «Московское», одним из учредителей которого является Юрий Белов, пишет «Интерфакс». Губернатор Андрей Травников поддержал идею, отметив, что диверсификация производства является важной задачей для региона.



Белов сказал «Агроинвестору», что проект реализует компания «Агроу», которая учредила «Московское» специально для реализации проекта в Новосибирской области. Инвесторами являются физические лица, имена которых не раскрываются, поскольку они вошли в состав учредителей. Он отметил, что производство люцерны сейчас является одним из самых прибыльных направлений бизнеса. «Это направление сейчас рассматривается очень многими инвесторами, в том числе при нашем участии. Кроме того, Россия имеет ряд конкурентных преимуществ по отношению к производителям из других стран — это логистика и стоимость удобрений, газа, который используется при искусственной сушке. Стоимость нашей продукции по сравнению с европейской значительно ниже», — отметил Белов.



По его словам, готовую продукцию планируется экспортировать в Китай и страны Ближнего Востока. Строительство завода начнется в этом году, закончится — в следующем. «В этом году делаются первые шаги по созданию сырьевой базы. Чистую прибыль мы начнем получать уже в 2025 году», — отметил собеседник «Агроинвестора». Он уточнил, что объем выпуска готовой продукции — в первую очередь сена в тюках высокой плотности — составит 25 тыс. т. По словам Белова, проект уже поддержан правительством Новосибирской области. 17 апреля прошел инвестиционный совет, где обсуждался проект, регион делает большие ставки на развитие этого направления благодаря своим климатическим и логистическим характеристикам.



Завод будет занимать участок площадью 4,6 га. Запуск производства запланирован на май 2025 года. При этом Белов указал на необходимость государственной поддержки в предоставлении земельного участка и включении проекта в реестр инвестиционных проектов. Люцерна является кормовой культурой, производство которой в России за последние годы значительно увеличилось из-за роста потребности предприятий в кормах и высокого экспортного потенциала.



По данным Rusprofile, ООО «Московское» зарегистрировано в 2022 году в Новосибирской области. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., директором указан Андрей Полякин. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.



В марте стало известно, что агрокомплекс «Маяк» планирует вложить около 5,5 млрд руб. в строительство завода по производству кормов из люцерны в Тюменской области. Из этой суммы 2,5 млрд руб. будет направлено на мелиорацию, остальные средства будут использованы для возведения завода и закупки оборудования для заготовки и сушки данной культуры. В рамках проекта планируется создание систем орошения и запуск производства витаминно-травяной муки. Наличие систем производства кормов на орошении с искусственной сушкой позволит обеспечить животноводческие предприятия области и соседних регионов грубыми кормами в периоды аномальных погодных условий. Планируемый срок реализации проекта — с 2024 по 2026 год.



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