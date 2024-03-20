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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Агрокомплекс «Маяк» построит завод по производству кормов из люцерны за 5,5 млрд рублей

Срок реализации проекта — 2024-2026 годы

| Агроинвестор |

Проект предполагает создание систем орошения и запуск производства витаминно-травяной муки
Проект предполагает создание систем орошения и запуск производства витаминно-травяной муки

Агрокомплекс «Маяк» инвестирует около 5,5 млрд руб. в строительство завода по производству кормов из люцерны в Тюменской области. В том числе 2,5 млрд руб. предусмотрено на мелиорацию, остальная сумма будет направлена на строительство завода и оборудование для заготовки и сушки этой культуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента сельского хозяйства региона Владимира Чейметова.

Проект предполагает создание систем орошения и запуск производства витаминно-травяной муки. Согласно оценкам предприятия, благодаря более низким затратам на ресурсы будет достигнута конкурентоспособная себестоимость продукции на мировом рынке и значительный экспортный потенциал. Наличие систем производства кормов на орошении с искусственной сушкой позволит обеспечить животноводческие предприятия области, а также соседних регионов грубыми кормами в периоды аномальных погодных условий. Срок реализации проекта — 2024-2026 годы.

Глава Тюменской области Александр Моор ранее сообщал о работе над проектами по выращиванию люцерны для экспорта в Китай. Он отмечал, что возделывание данной культуры может быть экономически целесообразным для экспорта, поскольку Китай является одним из крупнейших потребителей люцерны для животноводства.

По данным Rusprofile, агрокомплекс «Маяк» зарегистрирован в 1998 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Директором предприятия с марта 2023 года является Михаил Деревянко. Выручка компании в 2022 году составила 674 млн руб., прибыль — 110 млн руб. В 2022 году на предприятии работало 400 сотрудников.   

Летом прошлого года гендиректор компании «Арабия-Экспо Агро» Дмитрий Макаров говорил о планах строительства в Астраханской области агрокомплекса по переработке люцерны, которая будет перерабатываться в сено, тюки и гранулы. По его словам, применение инновационных методов обработки культуры позволит сохранить максимальную питательную ценность, а также упаковать готовую продукцию в оптимальной форме для транспортировки. На предприятии будут производиться корма, соответствующие международным стандартам качества с использованием уникальных технологий искусственной сушки, что способствует повышению эффективности производства.

15 марта пресс-служба компании «» сообщала, что засеет в Ставропольском крае более 1,4 тыс. га кукурузой, подсолнечником и люцерной, которые станут основой кормовой базы для овец. Пресс-служба концерна сообщала, что в этом году отведет под кормовые культуры (люцерна эспарцет, злаки) 2,2 тыс. га.

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