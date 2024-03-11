Российские компании планируют экспортировать свинину в Индию

В 2023 году экспорт свинины из России вырос на 66% Д. Абрамов

Российские компании готовятся к началу массовых поставок свинины в Индию, учитывая требования законодательства этой страны. Об этом сообщил руководитель направления экспортных продаж холдинга «Агроэко» Павел Юдин на международной выставке продовольственной продукции International Food & Hospitality Fair в Нью-Дели, пишет ТАСС.



Юдин отметил, что представители компании провели встречи с четырьмя ключевыми импортерами свинины и достигли соглашений о сотрудничестве. Юдин подчеркнул, что экспорт свинины в Индию активно развивается. «Агроэко» планирует начать ежемесячные поставки не менее 300 т. Основные позиции — грудинка на кости, ребра и карбонад, приводит ТАСС слова Юдина. Он также сообщил, что в 2023 году компания экспортировала более 15 тыс. т продукции, включая живых животных и 7 тыс. т продукции переработки. В этом году планируется начать поставки в новые страны, такие как Вьетнам, Грузия, Гонконг, после успешных поставок в Белоруссию и пробных поставок в Грузию. «Теперь к этому списку добавляется Индия», — добавил Юдин.



В ноябре 2023 года Индия впервые с мая 2020 года импортировала российскую свинину. Согласно данным индийской статистической службы, страна закупила 12,41 т мяса на $50 тыс., писало РИА «Новости». Общий объем импорта свинины в Индию в ноябре прошлого года составил $330 тыс., при этом доля России в поставках тогда составила 15%. До этого в последний раз правительство Индии закупало свинину у России (25,67 т за $90 тыс.) в мае 2020 года.



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев сказал «Агроинвестору», что в данный момент Индия не является приоритетным рынком для России. «Туда была одна пробная поставка несколько месяцев назад. Пока никто из крупных поставщиков туда не экспортировал», — сказал Ковалев. Согласно информации федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, в 2023 году экспорт свинины вырос на 66%. Россия поставила на зарубежные рынки рекордные 255 тыс. т свинины и свиных субпродуктов. В стоимостном выражении объем вывоза увеличился на 55%. По прогнозам центра, в 2024 году экспорт продукции свиноводства может составить от 250 тыс. т до 300 тыс. т.



Летом прошлого года директор департамента оптовых и корпоративных продаж «Сибагро» Ростислав Григорьев говорил «Интерфаксу», что компания планирует начать поставки свинины в Индию. Также компания вела работу по аттестации предприятий на поставки в Узбекистан, Китай, Таиланд, Армению, на Филиппины. В целом «Сибагро» заявляла о планах довести объем экспорта в 2023 году до 13,2 тыс. т за счет открытия новых направлений и увеличения доли присутствия в Монголии и странах СНГ. В конце февраля пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что три российские компании — «Мираторг», «Русагро» и «Великолукский мясокомбинат» - получили разрешение на экспорт своей продукции в Китай с 28 февраля 2024 года.



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