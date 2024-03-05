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«Русагро» не планирует расширять мощности «Тамбовского бекона» для поставок в Китай

Компания ожидает, что возможность экспорта в КНР получат и предприятия свиноводческого кластера в Приморье

| Агроинвестор |

Необходимость в расширении мощностей для поставок в Китай зависит от того, как будут складываться эти поставки
Необходимость в расширении мощностей для поставок в Китай зависит от того, как будут складываться эти поставки

Группа «» пока не планирует расширять производственные мощности предприятия «Тамбовский бекон», считая их достаточными для начала экспорта свинины в Китай. Об этом директор по корпоративному развитию агрохолдинга Александр Тарасов сказал на онлайн-конференции, пишет ТАСС. Вместе с «Тамбовским беконом» разрешение на экспорт свинины в Китай получили еще два российских предприятия: «СК Короча» (АПХ «») и «».

«Мы смотрим на перспективы экспорта в Китай положительно. У нас достаточно производственных мощностей для начала отгрузок, и мы будем принимать решения о дальнейших инвестициях в зависимости от динамики экспорта», — отметил Тарасов. Он подчеркнул, что пока нет планов на значительное расширение производства. Ранее компания объявила о намерении начать поставки свинины в Китай в марте и уже имеет договоренности с потенциальными клиентами. 

Тарасов выразил уверенность в скором завершении процесса сертификации свиноводческого кластера группы в Приморском крае, пишет «Интерфакс». Он отметил, что возможная задержка в сертификации приморских предприятий может быть связана с прошлогодними проблемами, включая вспышку африканской чумы свиней. Тарасов подчеркнул, что группа успешно справилась с последствиями этой ситуации в Приморском крае и готова к дальнейшему расширению экспорта в Китай. Он добавил, что китайский рынок является премиальным, что позволяет ожидать значительных преимуществ по цене. 

Гендиректор Юрий Ковалев сказал «», что необходимость в расширении мощностей для поставок в Китай зависит от того, как будут складываться эти поставки. По его мнению, предприятиям, которые получат разрешение, целесообразно расширять мощности. Ковалев отметил, что все предприятии из топ-10 производителей свинины хотели бы поставлять ее в Китай. «Я думаю, поставки в Китай как минимум будут сопоставимы с поставками во Вьетнам, куда уходит порядка 2/3 мяса и треть субпродуктов», — сказал эксперт.

В пресс-службе «» в конце февраля говорили «», что открытие китайского рынка для российской свинины и последующее разрешение на экспорт производителей следует рассматривать как значительное достижение. «Это важный сигнал для инвесторов о необходимости увеличения инвестиций в строительство новых производственных мощностей. С учетом того, что в ближайшие годы Китай планирует импортировать не менее 2-3 млн т свинины ежегодно, для обеспечения больших объемов поставок из России, сохраняя при этом баланс с российским потребителем, необходимо продолжать развивать свиноводческие комплексы и предприятия по переработке. Это приведет к сильному кумулятивному эффекту на экономику — от сектора растениеводства до транспортно-логистической инфраструктуры, способствует созданию новых рабочих мест», — сообщали представители «».

В сентябре 2023 года сообщил о разрешении Китаем поставок свинины из России после проведения оценки рисков и анализа системы контроля африканской чумы свиней в России. В декабре представители Главного таможенного управления Китая посетили Россию для ознакомления с ветеринарным надзором, деятельностью научно-исследовательских институтов и производствами свинины.

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