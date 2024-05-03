Мясные лидеры наращивают долю рынка. Однако темп роста топ-25 игроков замедлился

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Участники девятого рейтинга «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса в 2023 году продолжили наращивать производство, хотя суммарный прирост оказался примерно вдвое меньше, чем годом ранее. Прошедший год был непростым для отрасли с точки зрения как эпизоотических проблем, так и сохранения вызовов последних лет, связанных, в частности, с ограничением доступности средств производства и усилением кадрового дефицита. Тем не менее многие игроки намерены и дальше увеличивать объемы выпуска мяса, в том числе для развития экспортных поставок

По предварительным данным Росстата, в 2023 году все хозяйства произвели 16,5 млн т скота и птицы на убой в живом весе — на 2% больше, чем в 2022-м. Показатели в убойном весе на момент подготовки статьи статведомство еще не опубликовало. По расчетам «Центра Агроаналитики» Минсельхоза, оно достигло 11,9 млн т — примерно на 0,2 млн т больше, чем годом ранее. В том числе выпуск птицы, согласно Росстату, превысил 7 млн т в живом весе, оставшись примерно на уровне 2022 года (-0,1%), свинины —более 6 млн т (+4,9%), мяса КРС — 2,8 млн т (+1,8%).

Участники очередного рейтинга «Агроинвестора» оценочно выпустили в сумме более 7,1 млн т мяса (здесь и далее — в убойном весе, если не указано иное) против около 6,76 млн т по итогам 2022 года. Доля крупнейших игроков за год выросла примерно на 1,7%, до 59,7%. В том числе они произвели почти 69% мяса птицы (3,64 млн т), 69,4% свинины (3,3 млн т) и 12,7% мяса КРС (1,65 млн т). Однако темп роста ведущих игроков замедлился: в прошлом топ-25 годовой прирост составил почти 600 тыс. т, а их доля от общего производства в стране тогда увеличилась на 3,4%.

Драйвером роста в рейтинге стала свинина: ее производство у компаний — участниц списка увеличилось примерно на 300 тыс. т, тогда как выпуск мяса птицы (бройлер, индейка, утка) в целом остался на уровне предыдущего года. Производство говядины оценочно увеличилось почти на 60 тыс. т, до 208,6 тыс. т.

Топ-3 не догнать