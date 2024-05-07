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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Инфляция немного замедлилась

Увеличились темпы снижения цен на огурцы и томаты

| Агроинвестор |

Овощи «борщевого набора» с 23 апреля по 2 мая подорожали
Овощи «борщевого набора» с 23 апреля по 2 мая подорожали

Инфляция в России за период с 23 апреля по 2 мая замедлилась до 0,06% по сравнению с 0,08% за неделю с 16 по 22 апреля, год к году — с 7,82% до 7,75%, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». В том числе в сегменте продовольственных товаров темп роста цен снизился с 0,13% до 0,12%.

«Удешевление плодоовощной продукции ускорилось (-0,72%): увеличились темпы снижения цен на огурцы и помидоры. На остальные продукты питания цены изменились на 0,19%. Ускорилось снижение цен на яйца и муку, замедлилось удорожание риса, масложировой и молочной продукции», — говорится в обзоре. По данным , с 23 апреля по 2 мая огурцы подешевели на 5,7%, томаты — на 2%, репчатый лук — на 0,3%. Вместе с тем свекла стала дороже на 6,3%, морковь — на 4,5%, капуста — на 2,2%, картофель — на 1,3%, яблоки — на 0,7%, бананы — на 0,2%.

Яйца, согласно Росстату, за десять дней стали дешевле в среднем на 0,8%. По сравнению с концом апреля их цена снизилась на 0,16%, относительно конца прошлого года — на 5,83%. Гендиректор Галина Бобылева на прошлой неделе говорила «», что рынок яйца стабилен, никакого дефицита и всплеска цен, а также существенного увеличения спроса перед Пасхой не наблюдалось.

Курица с 23 апреля по 2 мая подорожала в среднем на 0,08%, относительно конца прошлого года ее цена снизилась на 4,06%. Стоимость свинины за десять дней увеличилась на 0,72%, хотя по сравнения с декабрем 2023-го — уменьшилась на 0,43%. Говядина выросла в цене на 0,4% и 5,38% соответственно. Лидером по удорожанию в категории мяса стала баранина: ее цена за десять дней увеличилась на 4,9%, относительно конца прошлого года — на 16,85%.

Осенью-зимой средние цены на баранину могут вырасти на 150-200 руб. и даже больше, такой прогноз «Парламентской газете» озвучил президент Национального союза овцеводов Харон Амерханов. Производство этого вида мяса стагнирует, а спрос растет, пояснил он. «Баранина у нас сейчас стала востребована на рынке. И, соответственно, цены на нее установились довольно ощутимые: в среднем это от 450 руб. до 650 руб. за килограмм в зависимости от конкретного вида мяса. Хотя в некоторых регионах, а в особенности в мегаполисах и столицах — Москве, Санкт-Петербурге и так далее — доходит и до 700-800 руб.», — цитирует его издание.

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