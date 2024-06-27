Минсельхоз предлагает фиксировать наценки на продукты в соглашениях между регионами, аграриями и торговлей

Минсельхоз призвал регионы тщательно контролировать цены на ключевые категории социально значимой продукции М. Стулов

Минсельхоз предлагает заключать соглашения между регионами, сельхозпроизводителями и торговыми компаниями, в которых будут установлены фиксированные наценки на продукты питания. Ценовая ситуация на рынке продовольствия обсуждалась на заседании оперативного штаба министерства. По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, это поможет сохранить цены на доступном уровне для потребителей. Она отметила, что в целом изменения цен на большинство товаров соответствуют сезонным тенденциям.



Фиксировать торговые наценки для контроля динамики розничных цен имеет смысл в отношении отдельных продуктов ограниченного ассортимента, большинство из которых относится к категории социально значимых, сказал «Агроинвестору» научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский. Он отметил, что на такие продукты торговля и так чаще всего выставляет минимальные наценки, рассматривая их как якорные, привлекающие покупателей в магазины.



По его мнению, предлагаемую меру можно рассматривать как превентивную, направленную не на снижение текущих цен, а на предотвращение их резких скачков. «Вместе с тем торговые наценки играют важную регулирующую функцию, это явно показал кризис на рынке яйца. Снижение производства и возрастание спроса было отыграно повышением розничных цен, что позволило обеспечить наличие товара на полках магазинов, — рассуждает эксперт. — Если такие кризисы локальны, затрагивают отдельные продукты, то доступность продуктов может быть более важна для потребителей, чем некоторый рост цен».



Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорит, что предприятия пищевой отрасли используют долгосрочную стратегию развития, которая включает планы по модернизации производства, увеличению объемов выпускаемой продукции, повышению ее качества, расширению ассортимента. Инвестиционная политика, по его словам, напрямую связана с предсказуемостью внутренних экономических правил взаимодействия государства и бизнеса.



Леонов считает, что при принятии решений, связанных с регулированием, необходимо не создавать рисков для реального сектора экономики. «На наш взгляд, приостановка штрафов для поставщиков и сокращение сроков оплаты поставленных заказов сделает ценообразование “от поля до прилавка” более прозрачным и внесет меньше искажений в бизнес-процессы, чем рекомендованное ограничение цен на товары», — прокомментировал Леонов.



Минсельхоз также призвал регионы тщательно контролировать цены на ключевые категории социально значимой продукции, включая хлеб, мясо, сахар, молоко и сливочное масло, чтобы обеспечить доступность этих товаров для населения, сообщило министерство по итогам заседания оперативного штаба. Особое внимание было уделено анализу цен на продукты питания и оценке ситуации в отдельных регионах, где наблюдаются отклонения от общей динамики на рынке.



По данным Росстата, инфляция в России с 18 по 24 июня составила 0,22%, что немного выше показателя предыдущей недели. С начала месяца цены увеличились на 0,58%, с начала года — на 3,82%. Среди продовольственных товаров за указанный период наблюдался рост цен на фрукты и овощи на 1,4%. В частности, цены на картофель поднялись на 7,6%, огурцы подорожали на 3,2%, яблоки — на 1,8%, морковь — на 1,4%. Одновременно стоимость томатов снизилась на 2,6%.



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