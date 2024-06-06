Доля продукции АПК в структуре общего экспорта в 2023 году увеличилась до 10%

В 2023 году экспорт продукции АПК увеличился на 4,3% и достиг $43,1 млрд Pixabay

Доля продукции агропромышленного комплекса в структуре общего экспорта в 2023 году увеличилась с 7% до 10%, рассказала в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, пишет ТАСС. Доля АПК в объеме несырьевого неэнергетического экспорта достигла 29% по сравнению с 22% в 2022-м году. Никишина подчеркнула, что значительный вклад в этот рост внесло увеличение поставок зерновых. Согласно данным Федеральной таможенной службы, в 2023 году экспорт продукции АПК увеличился на 4,3% и достиг $43,1 млрд.



Никишина подчеркнула, что хотя структура основных товарных позиций экспорта определяется длительными инвестиционными проектами и не может измениться мгновенно, главная цель — увеличить экспорт готовой конечной продукции высоких переделов. Она отметила, что в России много надежных производителей с конкурентоспособной продукцией, которая может успешно продаваться за рубежом.



На рост доли АПК в общем экспорте России могло повлиять сокращение стоимостного экспорта энергоресурсов в 2023-м по сравнению с рекордным 2022-м, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Основную долю в экспорте агропродукции занимали зерновые (37%) и масложировая продукция (19%). Крупнейшие покупатели — Китай (17,5%), Турция (11,4%), Казахстан (7,6%), Беларусь (6,3%), Египет (5,8%), Иран (5,1%). Недавно министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что по итогам 2024 года экспорт продукции АПК ожидается на уровне $45 млрд. В то же время, по мнению Беленькой, риски могут быть связаны с потерями части урожая из-за майских заморозков.



В 2023 году экспорт продовольствия в физическом выражении значительно вырос, говорит научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский. При этом средние мировые цены на основные продукты российского экспорта — зерно и растительные масла — в прошлом году снижались после пиков 2022 года. Однако такой значительный рост доли продукции АПК в структуре общего экспорта в прошлом году не является исключительно достижением отрасли, поскольку несельскохозяйственный экспорт за этот период снизился более чем на 30%, отметил аналитик. «В 2024 году, вероятно, мы не поставим новых рекордов аграрного экспорта с учетом корректировки размера будущих урожаев зерна и масличных. Ситуацию сгладят достаточно высокие запасы текущего сезона. Стоимостная оценка экспорта, при относительной стабильности его физического объема, будет зависеть от того, насколько устойчивой окажется тенденция роста мировых цен, наблюдаемая в последний месяц», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Между тем, центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе сообщил, что в 2023 году в агропромышленном комплексе было реализовано 325 экспортно-ориентированных инвестиционных проектов. К 2026 году, как ожидается, они сформируют экспортную выручку около $9,9 млрд, что составляет 22,6% от общего объема экспорта продукции российского АПК в 2023 году. В списке экспортных проектов, реализация которых началась в предыдущие годы, на начало 2023 года был 251 проект с общим объемом инвестиций 963 млрд руб. Кроме того, было объявлено о 36 новых проектах с инвестициями в размере 38 млрд руб. и 38 приостановленных на 28 млрд руб. Общий объем инвестиций экспортных проектов в реестре на 2023 год составил 1,3 трлн руб., что на 9% ниже аналогичного показателя за 2022 год.



По данным «Агроэкспорта», структура экспортных проектов остается относительно стабильной: большинство проектов (110) приходится на пищевую отрасль, за ней следуют масложировая отрасль (53 проекта) и зерновая (44 проекта). Средняя стоимость инвестиционного проекта снизилась с 3,5 млрд руб. в 2022 году до 3,2 млрд руб. в 2023-м. Ожидаемая продолжительность инвестиционного цикла осталась на уровне 2022 года и составила в среднем по отраслям 3,8 года.



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