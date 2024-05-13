«Союзмолоко»: рост цен на молочные продукты в 2024 году не превысит продовольственную инфляцию

В перспективе следующих четырех-пяти лет Россия сможет обеспечить себя молочной продукцией за счет внутреннего производства А. Гордеев

Темпы роста цен на молочную продукцию в России в конце 2024 года не превысят темпы средней инфляции в продовольственном секторе, сказал гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов в интервью ТАСС. Он отметил, что, несмотря на увеличение себестоимости, ожидается определенная позитивная динамика цен в 2024 году для восстановления доходности и обеспечения устойчивого развития сектора.



Белов также отметил, что в первом квартале 2024 года цены на молочную продукцию растут значительно медленнее, чем темпы роста продовольственной инфляции. Согласно его словам, в 2023 году молочная продукция сдерживала общую инфляцию в продовольственном секторе. «При инфляции в продовольственном секторе около 9% в прошлом году, средний годовой рост цен на молочную продукцию составил 2,5%», — пояснил Белов ТАСС.



Он считает, что в перспективе следующих четырех-пяти лет Россия сможет обеспечить себя молочной продукцией полностью за счет внутреннего производства. В 2023 году доля импорта молочной продукции составляла примерно 14% от общего объема потребления, причем основную часть импорта обеспечивала Белоруссия. «В текущем году я ожидаю, что импорт останется относительно стабильным. Нет предпосылок для его значительного увеличения. Возможно, даже будет наблюдаться небольшое снижение», — добавил Белов.



Он также рассказал, что в 2023 году российская молочная отрасль сохраняла свою привлекательность для инвестиций. Несмотря на все вызовы, с которыми сталкивалась отрасль, она развивалась достаточно устойчиво. «Завершение 2023 года было позитивным, несмотря на серьезные вызовы для экономики. Отрасль продолжала развиваться устойчиво», — отметил Белов. Он уточнил, что в 2023 году в отрасль переработки молока было инвестировано более 60 млрд руб., а в сырьевой сектор — свыше 100 млрд руб. «Это очень хорошие показатели. Производство продолжает расти как в сырьевом секторе, так и в переработке — темпы составляют около 4%», — привел данные Белов.



В перечень социально значимых продовольственных товаров входят два продукта из категории молочных — пастеризованное молоко и сливочное масло, напомнил научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский. По его словам, с начала года до конца апреля эти продукты подорожали на 3,6% и 4,7% соответственно, что, скорее всего, выше уровня общей инфляции. Данные об индексе потребительских цен за апрель 2024 год еще не доступны. «При этом, если говорить о динамике за последний год, то цены на молоко действительно отставали от инфляции (с учетом инфляции цена снизилась на 3%), а цена на сливочное масло была к ней близка (реальная цена возросла на 1,3%). Незначительный рост реальных цен на эти продукты начался во второй половине 2023 года и продолжается до настоящего времени», — рассказал он «Агроинвестору».



Цены на молочные продукты колеблются около своих средних значений за последние пять лет — с учетом инфляции потребители платят на 3,1% меньше при покупке молока, переплачивая за масло 3,5% от стоимости покупки, отметил Терновский. Он считает, что такая ценовая стабильность является хорошим знаком при удовлетворенности производителей текущим уровнем рентабельности. «В противном случае существует риск сокращения производства и последующего роста цен, что мы могли наблюдать в прошлом году на примере ситуации с куриным яйцом», — заключил аналитик.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

