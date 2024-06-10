ЦРПТ: в первом квартале цены на молочную продукцию оставались стабильными

Себестоимость растет на всех этапах производства М. Стулов

В течение первого квартала цены на молочную продукцию в России оставались стабильными с незначительными колебаниями в пределах 1-5% за исключением сливочного масла, цена на которое выросла на 8% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года. Об этом сообщил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор системы маркировки «Честный знак») Михаил Дубин, пишет РИА «Новости».



Динамика потребительских цен на молочную продукцию носит умеренный характер, что поддерживает потребительский спрос, говорит гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Он отметил, что в течение первого квартала 2024 года цены оставались в среднем на 1,65% выше уровня того же периода 2023-го, тогда как в среднем на продовольствие они выросли на 8,7%. Даже цены на сливочное масло увеличивались ниже темпов инфляции. «При этом себестоимость растет на всех этапах производства. Операционная себестоимость производства молока в марте 2024 года выросла на 13,6% к уровню марта 2023-го. Повышение цен на энергоресурсы, инфляция, сохранение высоких затрат на оплату труда ограничивают возможности по снижению затрат», — сказал эксперт «Агроинвестору».



Дополнительным фактором роста себестоимости он назвал увеличение ставок по льготным кредитам. Дальнейшая динамика потребительских цен может быть обусловлена повышением себестоимости на всех этапах производства и переработки молока. Белов считает, что, несмотря на рост себестоимости, цены на молочную продукцию в этом году будут подниматься в пределах средней продовольственной инфляции.



В мае Минсельхоз сообщал, что цены производителей на основные категории молочной группы стабильны. Пастеризованное и сухое цельное молоко за год выросло в цене на 3,6%, сыры — на 2,5%. Одним из факторов министерство называло доступность сырого молока.



По данным «Союзмолоко», в 2023 году среднее потребление молочной продукции на душу населения в России достигло 249 кг в год, что на 3% превышает уровень 2022 года, когда этот показатель составлял 241 кг на человека в год. Этот рост является максимальным за последние 28 лет и почти соответствует уровню 1995 года, писали «Ведомости». Потребление молочной продукции в стране растет с 2019 года, когда продажи составляли около 234 кг на человека в год, в 2020-м этот показатель вырос до 240 кг, спустя еще год достиг 241 кг. Кроме того, производство сырого молока также увеличивается: в 2023 году оно выросло на 2,5% по сравнению с предыдущим годом, до 33,8 млн т. При этом, по данным «Союзмолоко», более 85% потребляемой молочной продукции производится внутри страны, на импорт приходится менее 15%. Почти весь импорт (примерно 90%) обеспечивает Белоруссия.



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