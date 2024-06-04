Строительство крупнейшего молочного завода в Калининградской области завершится летом

Мощность переработки предприятия составит 100 тысяч тонн молока в год «ДМС Восток»

«ДМС Восток» планирует завершить строительство комплекса по переработке молока в Калининградской области в июле. Об этом «Агроинвестору» рассказал директор по развитию компании Сергей Ляшко. Он добавил, что сейчас на площадке идут финальные работы: благоустройство, завершается монтаж оборудования. По планам, в августе компания должна приступить к пусконаладке предприятия. Инвестиции в проект составили 3,4 млрд руб. (с НДС).



По оценке Корпорации развития Калининградской области, новый перерабатывающий комплекс станет крупнейшим в регионе, он будет выпускать сливочное масло, сухое цельное и сухое обезжиренное молоко. Мощность переработки составит 350 т молока в сутки или 100 тыс. и в год, но итоговый объем по конкретным продуктам будет зависеть от потребностей, уточняет Ляшко. При этом, как уточняет гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев, калининградский актив «ДМС Восток» - один из первых в России полностью новых «сушильных» заводов, и высокое качество продукции станет его главным преимуществом, в том числе за счет сырья (сырое молоко будет поставляться с ферм АПХ «Залесье»).



«Мы успели завезти большую часть технологического оборудования до введения санкций, — прокомментировал «Агроинвестору» Ляшко. — В процессе строительства основные сложности были связаны с логистикой: в Калининградскую область сухопутным коридором завезти стройматериалы невозможно, и приходилось доставлять их паромами. Это повлияло на сроки и стоимость». Он также добавил, что в планах компании после запуска предприятия активно осваивать как внутренний, так и внешний рынки.



Продукция завода будет востребована внутри страны и за рубежом, уверен Груздев. «По сливочному маслу Россия сегодня испытывает серьезный дефицит, и с объемами в 5,5 тыс. т "ДМС Восток" внесет посильную лепту в его снижение. А по сухому молоку компания будет иметь опции: во-первых, несмотря на профицит белка на внутреннем рынке, на продукцию стабильно высокого качества и большими партиями всегда будет стабильный спрос. Во-вторых, сухое обезжиренное молоко из России сегодня вполне конкурентоспособно на мировом рынке, и может поставляться на экспорт (Алжир и другие страны MENA, Ближний и Средний Восток). Тем более, компания имеет соответствующий опыт», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев.



Безусловно, продолжает он, сегодня все российские компании на внешних рынках так или иначе сталкиваются с санкционными сложностями в организации и стоимости логистики, а также в сфере взаиморасчетом, но эти вопросы решаемы, в том числе через действующие меры государственной поддержки.



О планах «ДМС Восток» простроить завод по переработке молока в Калининградской области стало известно в 2021 году. Тогда «Агроивнестор» писал, что на предприятии будет производиться более 5,4 тыс. т сливочного масла и 22 тыс. т сухого цельного и сухого обезжиренного молока в год. В перспективе «ДМС Восток» планировал запустить в регионе полный цикл производства молочной продукции, включая создание животноводческих комплексов. Однако сроки начала строительства сдвинулись из-за изменения конъюнктуры рынка, курса рубля и повышения цен на стройматериалы. В итоге работа над проектом началась в августе 2022 года, а не в апреле, как планировалось ранее.



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