«ДМС-Восток» начала строить завод по переработке молока в Калининградской области

Смета проекта корректируется в сторону увеличения flickr.com

Компания «ДМС-Восток» начала строить в Черняховске (Калининградская область) завод по переработке молока, сообщила Корпорация развития региона в своем Telegram-канале. При этом смета проекта корректируется в сторону увеличения. Изначально планировалось начать строительство завода в апреле, инвестиции тогда оценивались почти в 3 млрд руб.



В конце марта гендиректор компании Татьяна Обухова говорила «Агроинвестору», что есть небольшие сдвиги в связи с изменением конъюнктуры рынка, курса рубля и повышением цен на стройматериалы. При этом она уточняла, что оборудование находится в высокой степени готовности, все авансы оплачены, льготные кредиты получены. «Мы пересчитываем сметы и начинаем стройку», — добавляла Обухова.



На новом предприятии планируется производить сливочное масло, сухое цельное и сухое обезжиренное молоко. Мощности завода будут рассчитаны на переработку более 125 тыс. т сырого молока в год. На выходе предприятие будет производить примерно 12,5 тыс. т сухого молока и порядка 6 тыс. т сливочного масла. «В июле на участке предприятия появилась строительная техника, ведутся работы, территория огорожена и охраняется», — говорится в сообщении Корпорации развития Калининградской области.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что площадка компании «ДМС-Восток» по производству сливочного масла и сухого молока позволит сократить импортозависимость российского рынка по данным категориям, которая по итогам 2021 года составила 31% и 37% соответственно. Так как проект реализуется в контуре индустриального парка «Черняховск», резиденту предоставляются налоговые льготы: отсутствие налога на прибыль с момента получения первой прибыли, налога на имущество первые шесть лет, налога на землю первые пять лет, пониженные тарифы страховых взносов для новых рабочих мест. «Это позволит сократить срок окупаемости проекта», — подчеркнула Петрова.



В последние годы в Калининградской области увеличивалось поголовье коров и объемы производства товарного молока-сырья, а также душевое потребление молока и молокопродуктов, продолжает Петрова. В переработке же, по ее словам, по итогам 2021 года наблюдалось сокращение выпуска сливочного масла (-33%) и сухого молока (-27%). Учитывая эти обстоятельства, строительство нового перерабатывающего предприятия в Калининградской области целесообразно. «Компания “ДМС-Восток” работает на рынке более 25 лет в качестве трейдера и производителя, имеет репутацию стабильного бизнес-партнера в пищевой промышленности, — добавила Петрова. — Сливочное масло и сухое молоко необходимо для различных отраслей пищевой промышленности: молочной, включая производство мороженого и молочных консервов, кондитерской и других».



Ранее также сообщалось о планах «ДМС» построить завод по производству молочной продукции (в частности, 22 тыс. т сухого цельного и сухого обезжиренного молока в год) в Башкирии. Инвестиции в проект оценивались в 2,6 млрд руб. Кроме того, «ДМС-Восток» заявлял о планах построить завод в Удмуртии.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале . Подписывайтесь!

