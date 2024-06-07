ГК «Атлантис» построит под Калининградом ферму за 35 млрд рублей

Молоко будет перерабатывать на заводе компании ГК «Атлантис»

ГК «Атлантис» инвестирует 35 млрд руб. в строительство молочной фермы в Калининградской области, соглашение об этом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Россельхозбанк предоставит 85% кредитных средств на строительство. Мощность предприятия составит 219 тыс. т сырого молока в год, запуск производства запланирован на конец 2025 года. Проект будет реализован в три этапа. Предприятие будет оснащено современными технологическими линиями и будет состоять из 15 коровников по 1,2 тыс. голов скота каждый, доильно-молочных блоков, доильных залов, телятников, корпуса сухостойных коров, комбикормового завода и силосов.



Из полученного молока компания будет делать сырно-молочную продукцию для продажи в сети быстрого питания. Среди партнеров — «Вкусно — и точка», «Бургер Кинг» и «Ростикс». «Все сырое молоко, которое будет производиться в этом молочном комплексе, будет поставляться на наш молокоперерабатывающий завод в Калининграде. Мы намерены ввести его в эксплуатацию во втором полугодии 2024 года. Начало производства молока запланировано уже на первый квартал 2025 года», — приводит пресс-служба Россельхозбанка слова гендиректора ГК «Атлантис» Дханаджаи Бхагата. Реализация проекта позволит создать 700 новых рабочих мест.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что проект «Атлантиса» достаточно большой. «Учитывая, что сети быстрого питания сейчас исправно работают, компании придется потеснить с рынка каких-то поставщиков, чтобы занять эту нишу. При этом сложностей с реализацией проекта я не ожидаю, так как “Атлантис” много лет занимается поставкой продукции для сетей быстрого питания и этот сегмент им хорошо знаком», — сказал эксперт «Агроинвестору». Он отметил, что о строительстве этой фермы уже говорилось, объем инвестиций тогда составлял 20 млрд руб. Удорожание он объясняет ростом цен на оборудование и другие составляющие. Кроме того, сухопутного сообщения с Калининградом теперь нет, поэтому все необходимое для строительства будет доставляться паромами.



В октябре 2023 года ГК «Атлантис» объявила о планах в начале 2024 года ввести в эксплуатацию новый завод по переработке молока в Калининградской области. Объем инвестиций в молокозавод оценивался более чем в 3 млрд руб., сообщала пресс-служба областного Минсельхоза. Уточнялось, что на заводе будут производить сыры «Моцарелла» и «Чеддер», молочные коктейли и мягкое мороженое для сетей быстрого питания. На тот момент компания прорабатывала вопрос строительства новой молочной фермы для обеспечения завода сырьем.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

