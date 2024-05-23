Завод «Инфаприм» выпустил рекордный объем детских смесей

Для производства заменителей грудного молока используется более 80% отечественного сырья Е. Разумный

В апреле завод по производству детского и клинического питания «Инфаприм» в подмосковной Истре произвел более 1070 т детских смесей, включая специализированные, что является рекордным объемом для предприятия, рассказал гендиректор компании Сергей Скрипченко. «Несмотря на сильную конкуренцию с ведущими мировыми производителями, благодаря реконструкции завода, мы сможем обеспечить в 100% объеме потребность рынка в специализированном питании», — отметил он.



В конце прошлого года «Инфаприм» завершила реконструкцию завода по производству энтерального питания и сухих молочных смесей для детей (заменителей грудного молока), писал «Агроинвестор». По информации компании, благодаря модернизации производственная мощность предприятия увеличилась в три раза, сейчас оно способно выпускать около 15 тыс. т сухих смесей в год. Объем производства продукции позволит не только решить проблему зависимости от импорта заменителей грудного молока, но и увеличить экспорт в страны СНГ. Сейчас на внешние рынки уже поставляет 40% продукции. Для производства заменителей грудного молока используется более 80% отечественного сырья.



Проект реконструкции завода по производству заменителей грудного молока был начат в 2020 году. В июне 2021-го в ходе Петербургского международного экономического форума компания и Минсельхозпрод Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта. Объем инвестиций тогда озвучивался на уровне 3,8 млрд руб. В декабре 2023-го Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщало, что общие вложения в проект составили 4,2 млрд руб. Правительство России включило «Инфаприм» в список системообразующих предприятий и одобрило предприятию льготный кредит на расширение производства.



«Инфаприм» — ведущий производитель детского и специализированного питания для детей и взрослых с полным производственным циклом на территории России. Предприятие существует более 20 лет, изначально оно выпускало смеси Nutrilak для здоровых детей первого года жизни. Сейчас в линейке более 150 наименований продукции, включая питание для беременных и кормящих женщин, энтеральное питание для детей и взрослых, а также специализированное лечебное питание для детей с редкими генетическими заболеваниями.



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