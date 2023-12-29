«Инфаприм» запустила завод по производству сухих детских смесей в Подмосковье

Продукцию будут производить как в сухом, так и в готовом к употреблению виде Е. Разумный

Компания «Инфаприм» завершила реконструкцию и запустила в работу предприятие по производству энтерального питания и сухих молочных смесей для детей (заменителей грудного молока). Продукцию будут производить как в сухом, так и в готовом к употреблению виде, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.



Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет 4,2 млрд руб. «В процессе реконструкции производственные площади "Инфаприм" были увеличены более чем в два раза и сейчас составляют 15 тыс. кв. м. На обновленном предприятии дополнительно создали более 100 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Новый производственный объект размещен вблизи с действующим заводом «Инфаприм».



Подмосковное предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, не имеющим аналогов в Восточной Европе. За счет реконструкции производственные мощности «Инфаприм» были увеличены в три раза. В год здесь смогут выпускать до 15 тыс. т сухих смесей. Свою продукцию компания поставляет в крупнейшие торговые сети по всей России и еще в 15 стран.



«Наше предприятие существует более 20 лет. Мы начинали с производства смеси Nutrilak, предназначенной для здоровых детей первого года жизни. Сейчас мы производим более 150 наименований продукции, включая питание для беременных и кормящих женщин, энтеральное питание для детей и взрослых, а также специализированное лечебное питание для детей с редкими генетическими заболеваниями», — приводит пресс-служба слова гендиректора «Инфаприм» Сергея Скрипченко.



Основная цель реконструкции и модернизации производственных мощностей «Инфаприм» — снижение зависимости производства от импортных ингредиентов. Сейчас в производстве молочных смесей и лечебного питания предприятие использует более 80% отечественного сырья. Постепенно компания планирует перейти на него полностью.



«Инфаприм» и Минсельхозпрод Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта в июне 2021 года в ходе Петербургского международного экономического форума. Объем инвестиций тогда озвучивался на уровне 3,8 млрд руб.



В конце октября Milknews сообщал, что в 2022 году производство сухих молочных продуктов для детей раннего возраста в России составило около 44,4 тыс. т, включая молочные каши, кисломолочные сухие смеси и молочные сухие напитки. Это на 11,8% выше уровня производства в 2021 году, говорил тогда глава аналитического департамента Союзмолоко Алексей Воронин. Особое внимание уделяется производству сухого молока для детского питания, начальных и последующих молочных смесей, объем которого оценивается на уровне 34 тыс. т. Этот показатель включает 23,9 тыс. т адаптированных молочных смесей (заменители грудного молока).



Согласно данным за январь-август 2023 года, российские производители выпустили 33,8 тыс. т сухих молочных смесей для детей раннего возраста, что на 18,5% превышает результат за аналогичный период 2022-го. Потребление адаптированных молочных смесей в России оценивается на уровне около 40 тыс. т, говорил генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев. Однако председатель совета директоров компании «Инфаприм» Алексей Лысяков отмечал, что емкость российского рынка за последние годы значительно уменьшилась и составляет 32 тыс. т из-за снижения рождаемости.



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