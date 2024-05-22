Концерн «Покровский» увеличил площадь сельхозземель в собственности

На фоне корпоративного конфликта между бывшими бенефициарами концерн потерял более 20 тысяч гектаров, которые были в аренде Pixabay

«Агрокомплекс Лабинский» (управляющая компания концерна «Покровский») увеличил площадь сельхозугодий в собственности до 129,8 тыс. га за счет выкупа 1,5 тыс. га у пайщиков в Ейском и Каневском районах Краснодарского края. Кроме того, на 10 лет продлен договор аренды 2,6 тыс. га в Щербиновском районе, сообщила компания.



«До конца года мы планируем выкупить до 10 тыс. га и ведем переговоры с пайщиками во всех районах нашего присутствия, — прокомментировал гендиректор «Агрокомплекса Лабинский» Алексей Скоробогатов. -Особенность в том, что существенная часть земельного банка де-юре не принадлежит концерну “Покровский”. В аренде, в том числе краткосрочной, остается 88 тыс. га». По словам Скоробогатова, на фоне корпоративного конфликта между бывшими бенефициарами концерн потерял более 20 тыс. га, которые были в аренде. При этом сохранение земельного банка — приоритет компании: это поможет стабилизировать деятельность предприятий, взятых под управление в декабре прошлого года, подчеркнул он.



«При выкупе паев на принятие решения пайщиков часто влияет их личное отношение к потенциальному покупателю. Закон об обороте земель сельхозназначения ограничивает право на продажу земельной доли, — прокомментировала «Агроинвестору» управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова. — Продать ее можно ограниченному кругу лиц (ст. 12 Закона), как правило, другому участнику общей долевой собственности или арендатору. Если есть конфликт, например договор аренды подходит к концу, и люди не хотят продолжать права арены, то риск продлить договор на новый срок высокий. В таких ситуациях достаточно часто появляются рейдеры, которые могут параллельно с арендатором проводить скупку паев, чтобы после окончания срока аренды выделить земельный участок и использовать самостоятельно, или же продать, но по более высокой цене тому, кто раньше использовал участок». Риск потери активов в общей долевой собственности в краткосрочной аренде очень высок, но при грамотном юридическом подходе к защите земельных активов и работе с населением его можно снизить, например, предложив более выгодную цену, продолжает Романова. «В целом, сейчас многие пайщики не торопятся продавать свои земельные доли», — добавляет она.



Общий земельный банк «Покровского» сейчас составляет 217,8 тыс. га (с учетом участков в аренде), из них в севообороте задействованы 195,2 тыс. га. Около 20 тыс. га являются неугодьями — это каменистые почвы в Лабинском районе и подтопляемые зоны в Ейском районе. Поскольку часть земельного банка концерна относится к зоне рискованного земледелия, в этом сезоне структура посевов была оптимизирована. «Благодаря этому, мы рассчитываем получить маржинальность выше рынка, несмотря на снижающуюся рентабельность в растениеводстве, — рассказал Скоробогатов. — Мы увеличили площади под бобовыми, которые отличаются более высокой прибыльностью, и сахарной свеклой, чтобы обеспечить сырьем сахарные заводы группы. В дальнейшем мы также будем пересматривать севооборот с фокусом на прибыльность с гектара».



В этом году общий вызов всего рынка — значительное сокращение рентабельности в АПК, без учета субсидий в растениеводстве она находится на уровне 16-18%, сказал Скоробогатов «Агроинвесору». Ожидаемое снижение урожайности на фоне непогоды дает надежду на рост внутренних цен, однако это может не компенсировать значительный рост затрат на производство, который давит на прибыльность бизнеса, рассуждает он.



«Помимо сложной конъюнктуры рынка, которая справедлива для всех игроков, перед управленческой командой “Агрокомплекса Лабинский” стоит задача по стабилизации бизнеса “Покровского”, — подчеркнул Скоробогатов. — В процессе инвентаризации обнаружено, что часть имущества, которая значится на балансе предприятий, утрачена, на протяжении многих лет компании не проводили списания, а производственные активы требуют модернизации. Мы намерены решить все внутрикорпоративные споры, упрочить финансовую устойчивость и производственную эффективность, сохранить кадровый потенциал и обеспечить дальнейший рост и развитие предприятий, входящих в группу компаний». В концерн «Покровский» входило около 90 юрлиц, но примерно 20 компаний не вели реальную деятельность, не получали выручку, а только аккумулировали на своих счетах дебиторскую задолженность, поэтому неликвидны, отметил топ-менеджер.



Концерн «Покровский» - многопрофильный агрохолдинг, один из самых крупных на Юге России. Он специализируется на растениеводстве, молочном и мясном животноводстве, производстве сахара, а также мясопереработке. Основные производственные активы сосредоточены в Краснодарском крае. В октябре 2023 года концерн по решению Лабинского городского суда Краснодарского края был передан в федеральную собственность под управление Росимущества. 5 декабря для всех юридических лиц группы компаний была назначена управляющая компания — ООО «Агрокомплекс Лабинский».



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