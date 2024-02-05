Доля прямой господдержки составляет лишь 3% от всех затрат Freepik.com

Рентабельность сельского хозяйства в 2023 году снизилась до 18,9% с учетом субсидий против 20,3% в 2022-м, пишет «Интерфакс» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Елену Фастову. Без учета субсидий рентабельность агросектора в прошлом году составила 15,5%. Цены на сельхозпродукцию растут не так, как производственные затраты, пояснила Фастова. По ее прогнозу, в этом году рентабельность вряд ли увеличится. «Для сельского хозяйства много рисков. Наша рентабельность должна быть не ниже 20%. Надеемся, что мы будем около нее оставаться», — отметила замминистра.



По словам Фастовой, нет оснований говорить о том, что субсидии сильно влияют на уровень рентабельности: доля прямой господдержки в виде стимулирующей и компенсирующей субсидий (с этого года они объединены), составляет лишь 3% от всех затрат. В низкорентабельных отраслях, например производстве крупного рогатого скота, доля господдержки оценивается на уровне 6%, в овцеводстве и производстве молока — 8%.



В декабре прошлого года на парламентских слушаниях в Госдуме Фастова говорила, что рентабельность сельского хозяйства в 2023-м снизится до 19,1% с учетом субсидий, писал «Агроинвестор». Замминистра также обращала внимание, что такие отрасли как производство мяса крупного рогатого скота и баранины остаются убыточными без господдержки: средняя рентабельность там за последние годы составила 2,5% и 3,5% соответственно. Молочная отрасль также зависит от господдержки.



В то же время в прошлом году доля прибыльных хозяйств увеличилась на 0,6 п.п. до 86,7%, как и ожидалось ранее. Выручка сельхозорганизаций в 2023 году составила почти 5 трлн руб. — на 6,6% выше уровня 2022-го. «Выручка растет в пределах инфляции, а затраты растут выше», — отметила Фастова.



Господдержка АПК по итогам 2023 года составила 540 млрд руб., в этом году предусмотрено 529,3 млрд руб. «У нас есть договоренность с Минфином, что все поступающие дополнительные доходы идут как дополнительное финансирование. Поэтому мы считаем, что поддержка будет выше и сохраним ее не ниже уровня 2023 года», — цитирует Фастову ТАСС. В том числе на госпрограмму развития сельского хозяйства будет направлено 420 млрд руб. (442,5 млрд руб. в 2023-м), на госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» - 68,5 млрд руб. (63,7 млрд руб.), на госпрограмму «Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса» - 40,7 млрд руб. (34 млрд руб.). «Мы оптимистично настроены — учитывая, что у некоторых ведомств был секвестр, и мы по некоторым статьям немного подсократились. В целом бюджет достойный, не ниже 2023 года», — приводит слова замминистра «Прайм».



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