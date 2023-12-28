В 2023 году Россельхозбанк выдал аграриям рекордный объем кредитов

Объем выданных банком кредитов на сезонные полевые работы увеличился на 7% flickr.com

С начала года аграрии получили от Россельхозбанка (РСХБ) свыше 1,6 трлн руб., что стало рекордным показателем за год. Более 31% этих средств, то есть 521,7 млрд руб., были предоставлены на льготных условиях, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба банка. Основные объемы финансирования были направлены в АПК Белгородской области (104 млрд руб.), Ростовской области (102,9 млрд руб.), Ставропольском крае (81,7 млрд руб.), Воронежской области (66,9 млрд руб.) и Краснодарском крае (62 млрд руб.).



В этом году объем выданных банком кредитов на сезонные полевые работы увеличился на 7% до 786,1 млрд руб., из которых 38%, то есть 296,1 млрд руб., были предоставлены аграриям по льготной ставке. Доля РСХБ на рынке льготного кредитования составляет 70%, в 16 регионах она превышает 91%. По данным Минсельхоза на 19 декабря, общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, превысил 1,1 трлн руб. — это на 1,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года.



За время своей деятельности РСХБ направил на поддержку агропромышленного комплекса России 15 трлн руб. и принял участие в реализации более 5,5 тыс. инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов АПК. Общий объем поддержки Россельхозбанка включает 300 проектов по разведению КРС на сумму 24,6 млрд руб., 500 проектов в свиноводстве на 188,1 млрд руб., 2,2 тыс. проектов в мясном и молочном направлениях на 216,1 млрд руб., 165 проектов по производству овощей в закрытом грунте на 264,9 млрд руб., 33 проекта в садоводстве на 11,7 млрд руб., 136 проекта по производству яиц на 32,8 млрд руб.



«Созданные современные производства способствуют обеспечению продовольственной безопасности страны и увеличению экспорта сельхозпродукции. Кроме того, создание рабочих мест и инфраструктуры вокруг предприятий привело к повышению качества жизни на сельских территориях. Это две ключевые задачи для Россельхозбанка, на решение которых мы продолжим направлять финансовые и цифровые ресурсы», — подчеркнула первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.



В результате ужесточения условий кредитования в ноябре, в основном за счет повышения номинальных процентных ставок по кредитам, предприятия сельского хозяйства ощутили это в меньшей степени, ранее сообщал Банк России. Кредитная активность предприятий оставалась высокой, в том числе на фоне ожидаемого будущего спроса и госзаказа. Однако представители агробизнеса и аналитики, опрошенные ранее «Агроинвестором», отмечают снижение доступности кредитов.



Эксперты указывали на несколько факторов, влияющих на снижение рентабельности в отрасли сельского хозяйства в этом году, таких как невысокие закупочные цены на сельхозпродукцию, удорожание топлива, запчастей и других компонентов производства, а также экспортные ограничения. По разным оценкам, рентабельность может снизиться до 10-12%. В связи с этим кредиты по рыночным ставкам могут быть непосильными для многих участников сельскохозяйственного сектора, поэтому значение льготных программ кредитования сельхозпроизводителей, вероятно, останется высоким.



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