Совфед одобрил закон о признании органической продукции подкарантинной

Сейчас при экспорте растениеводческой продукции необходимо проводить карантинное фитосанитарное обеззараживание, но после обработки такая продукция теряет статус органической Freepik.com

Совет Федерации принял закон, включающий органическую продукцию в понятие подкарантинной, что поспособствует развитию ее экспортного потенциала. Согласно документу, это позволит установить правила и методику проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания продукции органического растениеводства. Парламентарии отмечают, что в стране активно развивается рынок органической растениеводческой продукции, ориентированной на экспорт, включая органическое зерно. Однако существует проблема: при поставках растениеводческой продукции необходимо проводить карантинное фитосанитарное обеззараживание, но после обработки химическими пестицидами такая продукция теряет статус органической.



Закон устанавливает требования к методам и способам карантинного фитосанитарного обеззараживания подкарантинной продукции Россельхознадзором. Он также определяет порядок внесения результатов карантинного фитосанитарного обеззараживания в федеральную государственную информационную систему выдачи и учета актов карантинного фитосанитарного обеззараживания. Закон предусматривает возможность аннулирования выданных карантинных сертификатов, порядок которого установит Минсельхоз. Сертификат также может быть аннулирован по заявлению его обладателя или получателя подкарантинной продукции. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.



Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит создать правовую базу в области карантинного фитосанитарного обеззараживания подкарантинной продукции органического растениеводства, заложит дополнительный импульс к развитию экспортного потенциала органической продукции, а также позволит снизить административную нагрузку на бизнес.



Заместитель директора департамента проектов устойчивого развития Роскачества Владимир Увайдов сказал «Агроинвестору», что Роскачество поддерживает этот закон. «Позволит ли это нарастить экспорт органики, покажет время, но для производителей экспорт органической продукции точно упростится», — считает он. Доля экспорта органической продукции в общем объеме агроэкспорта сейчас мала, но обладает значительными перспективами роста, уверен Увайдов.



Он отметил, что потребление органической продукции в мире растет быстрее, чем увеличивается площадь земель, на которых применяется технология органического земледелия. Возможности развитых стран по производству органической продукции за счет собственных земельных ресурсов существенно ограничены. Соответственно, в качестве потенциальных поставщиков органической продукции для ее ключевых потребителей может рассматриваться любая страна, где будет подтверждено качество продукции и будут произведены нужные объемы, в том числе, страны Восточной и Центральной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Россия.



Увайдов считает, что наиболее важный для нашей страны экспортный товар — зерновые культуры. Сейчас под поставки органических зерновых, масличных и кормовых культур в России сертифицировано более 60 тыс. га земли. Значительный экспортный потенциал также представляют дикорастущие грибы, ягоды, орехи, травы, включая лекарственные. Приоритетными рынками для экспорта являются Китай, страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии, а также страны ближнего зарубежья, заключил он.



В 2022 году российский рынок органических продуктов составлял 27,6 млрд руб., при этом сертифицированной была продукция только на 16 млрд руб. Это означает, что почти половина продукции, представленной на полках магазинов, мимикрирует под органическую, используя такие термины, как «органик», «эко» или «био», но не имеет подтверждения от аккредитованного органа, рассказывал в октябре руководитель Роскачества Максим Протасов. По его словам, в 2023 году ситуация значительно улучшилась благодаря принимаемым мерам, включая законодательные.



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