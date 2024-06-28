Спрос на свинину в России продолжает активно расти

По прогнозам, маржинальность свиноводческих предприятий в этом году сохранится на среднем за пять лет уровне Д. Абрамов

За первые шесть месяцев этого года потребление свинины в России выросло на 6%. Темпы прироста производства также были высокими — плюс 6,8% у сельхозорганизаций (185 тыс. т в живом весе). Общий прирост составил 5,8% из-за падения объемов в ЛПХ. Об этом в ходе годового собрания Национального союза свиноводов (НСС) рассказал гендиректор объединения Юрий Ковалев. Рост потребления подтверждают и оптовые цены на живых свиней — они увеличились на 12% (в ЦФО), до 127 руб./кг, несмотря на рост производства. «Мы с большой осторожностью прогнозируем, что средняя цена за весь 2024 год будет находиться в пределах 125-130 руб. (плюс 5%)», — добавил Ковалев.



Растущее потребление уже является новым уровнем спроса, отметил Ковалев. Активный рост начался летом прошлого года. Он был вызван, во-первых, увеличением доходов населения, особенно малообеспеченного. Вторая причина сформировалась за счет накопительного эффекта от наименьшего роста цен на свинину за последние годы в сравнении с другими продуктами: в 2015—2023 годах общая продовольственная инфляция превышала 70%, при этом потребительские цены на свинину поднялись только на 20-25%, в то время как на птицу и говядину — примерно на 50%.



Третья причина — снижение разницы в стоимости мяса птицы и свинины. Так, в 2015—2020 годах оптовые цены на сопоставимые части свинины и птицы отличались на 50%, но уже в 2020—2021 годах они сравнялись за счет роста производства. Кроме того, во второй половине прошлого года цены на свинину оказались стабильно ниже цен на мясо птицы. «Совокупность второй и третьей отраслевых причин сформировала массовый переход на свининоемкие рецептуры колбасных изделий, что также привело к резкому увеличению спроса со стороны предприятий глубокой мясопереработки», — отметил Ковалев.



В ходе своего доклада Ковалев также рассказал, что за период 2023—2026 годов прирост производства прогнозируется на уровне 748 тыс. т или 13%. Этот объем, во-первых, пойдет на покрытие дальнейшего роста потребления. По прогнозам, в течение трех лет он может составить 300 тыс. т. Кроме того, неизбежно снизится производство в старых, неэффективных комплексах и ЛПХ (по 50 тыс. т за три года). В-третьих, сохраняются риски африканской чумы свиней. Также дополнительные объемы могут пойти на увеличение экспорта с 250 тыс. т до 400 тыс. т. При этом к 2025 году рост объемов производства за счет ввода новых свинокомплексов, построенных на льготных инвесткредиты, прекратится, и начиная с этого периода увеличение выпуска свинины будет в пределах 3% в год.



Юрий Ковалев, гендиректор Национального союза свиноводов К 2025 году в России будет производиться почти 60 млн свиней, из которых 80% будут перерабатываться на самых современных мощностях. Все эти проекты уже полностью завершены или находятся на заключительной стадии. Именно эти предприятия составят экспортную основу свиноводческой отрасли как на сегодняшний день, так и на ближайшие пять-десять лет, поскольку они будут соответствовать самым взыскательным требованиям стран-импортеров нашей продукции.

По прогнозам НСС, маржинальность свиноводческих предприятий по EBITDA в этом году сохранится на среднем за пять лет уровне. В прошлом году она составляла 25%. Такой показатель стал возможным за счет стабильных цен на зерно и роста цен на свинину по итогу 2023-го на 6%. Однако складывающаяся сейчас ситуация на рынке зерна вызывает опасения, отметил Ковалев: запасы, как и прогнозы производства, снижаются. Однако следует понимать, что значительный рост цен этого года отталкивается от низкой базы — 9-10 руб./кг, и такие цены не могут существовать бесконечно долго, обратил внимание он. НСС рассчитывает, что среднегодовая цена на фуражную пшеницу в 2024-м может вырасти на 3-4 руб./кг, из-за чего возможен рост себестоимости свинины на 6-8 руб./кг живого веса.



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