Россельхознадзор: в этом году экспорт свинины в Китай может составить 100 тысяч тонн

По данным на 2 июня, отгрузки отечественной свинины в Китай составили 4,26 тысячи тонн «Мираторг»

Экспорт продукции свиноводства из России в Китай по итогам 2024 года может составить 100 тыс. т, возможности для этого есть. Об этом руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет ТАСС. Минимальный прогноз вывоза — 15 тыс. т, добавил он, подчеркнув, что увеличение поставок возможно.



«Дальше зависит от того, как наши экспортеры будут активны, и какие цены будут в Китае. То есть 30 тыс. т реально, 50 тыс. т реально и 100 тыс. т реально. Это зависит от того, какой будет спрос, потому что наши возможности сегодня позволяют», — сказал Данкверт, обратив внимание, что сейчас расширяется ассортимент экспортируемой в КНР российской свиноводческой продукции. Если сначала в основном экспортировали уши, хвосты, желудки и свиные ноги, то сейчас стали поставлять грудинку. «В одном контейнере до 40 наименований, — уточнил Данкверт (цитата по «Ветеринария и жизнь»). — Экспорт в Китай начался, желающие есть, вопрос в том, будет ли сам Китай расширять спрос». По данным ведомства на 2 июня, отгрузки отечественной свинины в Китай составили 4,26 тыс. т, причем, по словам главы Россельхознадзора, экспортеры настаивают на ускорении поставок.



Президент агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник в ходе ПМЭФ сказал, что компания планирует до конца 2024 года поставить в Китай около 40 тыс. т свинины. В марте компания направила в Китай из Белгородской области первую партию свиных субпродуктов объемом 27 т, писал «Агроинвестор». Интермодальную отправку организовала российская транспортная компания Fesco. В середине апреля продукция была доставлена. «Наша задача — в ближайшие годы увеличить объемы поставок и расширить ассортимент мясной продукции в соответствии со вкусовыми предпочтениями жителей КНР», — комментировала тогда пресс-служба «Мираторга».



В ходе ПМЭФ Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), транспортная группа Fesco, агрохолдинг «Мираторг» и группа «Черкизово» договорились о расширении сотрудничества в рамках логистического проекта «Мясной шаттл» по отправке мясной продукции в Китай в рефрижераторных контейнерах. Стороны намерены расширить географию отправок мясной продукции, добавив перевозки из других регионов, где находятся основные производственные площадки «Мираторга», в том числе из Курской, Тульской, Московской и других областей, говорится в сообщении РЭЦ. В рамках соглашения с «Черкизово» планируется наладить взаимодействие в области рефконтейнерных перевозок в крупнейшие города Китая с помощью сервиса «Мясной шаттл» по основным логистическим маршрутам Fesco в КНР — через порты Владивосток и Санкт-Петербург, а также через сухопутные погранпереходы.

Национальная мясная ассоциация ранее оценивала потенциал экспорта российский свинины в Китай в этом году на уровне 30-35 тыс. т. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в феврале прогнозировал, что в этом году, скорее всего, поставки будут экспериментальными: компании будут изучать логистические механизмы, оплату и прочее. «Поэтому если в 2024 году на китайский рынок будет отгружено 15-25 тыс. т свинины, это будет хорошим началом, — оценивал он. — Но мы надеемся достичь уровня 150-200 тыс. т в течение двух-трех лет».



В сентябре 2023 года Россельхознадзор объявил, что Главное таможенное управление Китая разрешило ввоз свинины из России после проведения оценки рисков и анализа системы контроля за африканской чумой свиней. В конце февраля 2024-го стало известно, что три российские компании — «Мираторг», «Русагро» и «Великолукский мясокомбинат» - получили разрешение на экспорт своей свиноводческий продукции в Китай.

