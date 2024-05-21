В 2023 году Россия сохранила лидерство по производству мяса индейки в Европе

В прошлом году Россия экспортировала более 26 тысяч тонн индейки Д. Абрамов

По итогам 2023 года Россия сохранила лидерство по производству мяса индейки в Европе и второе место в мире, выпустив 422,1 тыс. т, сообщил президент консалтингового агентства Agrifood Strategies Альберт Давлеев на II Всероссийском съезде индейководов, организованном Национальной ассоциацией производителей индейки (НАПИ) в рамках выставки Meat & Poultry Russia-2024. Второй год подряд Россия опережает по объемам выпуска индейки традиционных европейских лидеров отрасли — Германию, Польшу, Францию, Испанию и Италию, уступая по этому показателю только США.



По данным рейтинга топ-10 стран-производителей индейки за 2023 год, составленного Agrifood Strategies на основе анализа статистических данных из отраслевых источников, в большинстве из них второй год отмечается падение производства или медленное восстановление до уровня 2021 года, после которого волна высокопатогенного гриппа птиц нанесла ущерб индейководству во всем мире. При этом перспективы производителей индейки в большинстве стран остаются не радужными из-за растущей конкуренции с курицей и свининой, ужесточения регуляторных требований к содержанию и кормлению птицы и недостаточного спроса на традиционных рынках, отметил Давлеев.



Мировая торговля индейкой продемонстрировала умеренный рост из-за ограничений, связанных с запретами на импорт продукции из стран, где были зафиксированы случаи высокопатогенного гриппа птиц. В 2023 году Россия поднялась на четвертое место в рейтинге ведущих мировых экспортеров индейки, по данным Agrifood Strategies, отправив на внешние рынки более 26 тыс. т продукции. Доля экспорта в общем объеме производства России составила 6,34%, а годовой прирост был немногим меньше 3%.



При этом доля России в импорте индейки в Китай удвоилась, достигнув 80% и объема в 9,5 тыс. т. Российский экспорт также имеет большие шансы на рост на рынках Африки, где отечественная продукция постепенно вытесняет поставки из США, ЕС и Бразилии, а на Ближнем Востоке Россия уже стала одним из ключевых поставщиков. Все эти факторы значительно повышают привлекательность инвестиций в российское индейководство, подтверждая прогнозы Agrifood Strategies о том, что к 2030 году отрасль стабильно достигнет производства 600-650 тыс. т в год.



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