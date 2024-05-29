Минсельхоз ожидает роста производства мяса птицы и яиц по итогам года

Отставание от прошлогодних показателей объясняется реконструкцией птицефабрик Ю. Эйвазова

Производство мяса птицы и яиц в России, которое временно отстает от уровня прошлого года, может достигнуть прошлогодних показателей к середине текущего года и продемонстрировать рост к концу года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на и.о. директора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Галину Сафину. На круглом столе в Совете Федерации она сообщила, что производство мяса птицы в первом квартале текущего года сократилось на 0,3%, до 1,7 млн т в живом весе, а производство яиц уменьшилось на 2,1%, до 10,8 млрд штук. Сафина отметила, что отставание от прошлогодних показателей обусловлено объективными причинами, в частности, активной реконструкцией яичных птицефабрик.



По данным Минсельхоза, с января по апрель текущего года сельхозпредприятия произвели около 4,5 млн т скота и птицы на убой в живом весе, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе производство крупного рогатого скота увеличилось до 378,2 тыс. т (+9,4%), свиней — до 1,9 млн т (+8%), производство птицы составило почти 2,2 млн т, что соответствует уровню 2023 года. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, слова которого приводит пресс-служба Минсельхоза, отметил, что рост производства мяса обусловлен инвестициями в свиноводство, увеличением производительности и продуктивности в птицеводстве, а также стабилизацией эпизоотической ситуации.



Эксперт подчеркнул, что такая динамика отражает стратегические планы предприятий по увеличению выпуска продукции в ответ на рост спроса. Юшин также обратил внимание на положительное влияние увеличения располагаемых доходов населения на потребление мяса и мясопродуктов, особенно в малообеспеченных семьях.



В первом квартале 2024 года внутреннее производство мяса птицы по всей стране, согласно данным Национального союза птицеводов, сократилось на 0,3%, достигнув 1,6 млн т, писал «Коммерсантъ». Например, в Сибири отмечалось снижение на 6,7%, до 108,9 тыс. т, в Центре — на 1,3%, до 634,9 тыс. т. Исполнительный директор консалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев объяснял это последствиями прошлогодних вспышек гриппа птиц, из-за которых не все предприятия смогли полностью восстановить объемы производства.



Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее говорила, что по результатам 2024 года в России планируется увеличить экспорт свинины и мяса птицы, а также субпродуктов. Она отмечала, что поставленная президентом задача по наращиванию экспорта продукции АПК в полтора раза к 2030 году по сравнению с 2021-м требует значительного роста экспорта уже в текущем году. Для достижения этой цели необходимо увеличить поставки свинины, субпродуктов и живых свиней до более чем 310 тыс. т, а также мяса и субпродуктов птицы — свыше 400 тыс. т.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

